Sedat Ağçay'ın iki kemiğinde kırık tespit edildi

Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanarak ambulansla hastaneye götürülen Ankaragücü'nün tecrübeli futbolcusu Sedat Ağçay'da kırık tespit edildi.

Ankaragücü'nün Çaykur Rizespor'u 2-1 yendiği maçta Diomande ile girdiği ikili mücadelede yüzüne sert bir kafa darbesi alan Sedat Ağçay'ın durumu belli oldu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çaykur Rizespor maçında, rakiple girdiği pozisyonda kaptanımız Seday Ağçay'ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiği kırılmıştır. Kaptanımız, bu gece tedbir amaçlı hastanede gözlem altında tutulup, yarın ameliyatı gerçekleştirilecektir."

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38 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Diomande ile yaşadığı pozisyonun ardından ambulansla hastaneye götürülmüştü.