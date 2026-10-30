Kadın maç görevlileri yıllarca üst düzey spordaki hedeflerinin peşinden gitmek ile aile kurmak arasında zorlu bir seçim yapmak zorunda kaldı. Ancak FIFA’nın hayata geçirdiği bir dizi girişim, hakemlerin artık anne olmak için kariyerlerinden vazgeçmek zorunda kalmamasını sağlıyor ve futbolun en üst seviyesinde kapsayıcılık için bir yol haritası sunuyor.

Reklam

Kadın Sağlığı ve Performansı Projesi hayata geçirildi

Geçmişte doğum iznine ayrılan kadın maç görevlileri, uluslararası arenada emek vererek kazandıkları yerleri kaybetmekten gerçekten korkuyordu. Doğumun fiziksel etkileri ve üst düzey futbolun zorlu kondisyon gereklilikleri, kadınları hamileliklerini çoğu zaman büyük turnuva takvimlerine göre planlamaya zorluyordu.

Bu soruna çözüm bulmak için dünya futbolunun yönetim organı, Kadın Sağlığı ve Performansı Projesi'ni 2026'da başlattı. Girişim, hakemlere hamilelikleri boyunca ve doğum sonrasında kapsamlı, ihtiyaçlarına göre uyarlanmış destek sunarak mevcut yapıları güçlendiriyor. Hakemler artık uyarlanmış antrenman programlarından, beslenme takibinden ve teknik ekip ile fiziksel performans ekibinin düzenli sağlık ve esenlik kontrollerinden yararlanıyor.

En önemlisi, program anne adaylarının aktif uluslararası hakemler listesindeki yerlerini korumasını sağlıyor. Doğumun ardından hakemlere, uyku düzenleri ve bebeklerini besleme tercihleri konusunda özel desteğin yanı sıra sahaya dönüş için yapılandırılmış bir takvim sunuluyor. Fiziksel rehabilitasyon, hafif hareket ve pelvik taban işlevine yönelik çalışmalardan aerobik kondisyona doğru kademeli olarak ilerliyor. Böylece hakemler, erken dönme baskısıyla karşılaşmadan maçlara hazır hâle geliyor.

Erken dönme baskısı ortadan kalkıyor

Mauritiuslu maç görevlisi Queency Victoire için 2020'de ilk çocuğunu dünyaya getirmek üzere görevine ara vermek, kariyerine dair hemen kaygı duymasına yol açtı. Ancak FIFA'nın yenilenen yaklaşımı bu endişeleri hafifletti. Victoire, ikinci çocuğunu dünyaya getirmeden önce 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda görev aldı, ardından Fas'taki 2026 U-17 Kadınlar Dünya Kupası'nda yardımcı hakem olarak sahaya çıktı.

Reklam Reklam

Victoire, yalnızca kendi belirlediği zamanda dönmesi için teşvik edildiğini belirterek şunları söyledi: “Bir kadın olarak geri dönmekten korkuyorsunuz. Nasıl olacağından, neler yaşanacağından emin değilsiniz. Bize işlerin nasıl gittiği soruluyor ve benzeri şekilde ilgileniliyor. Bu yüzden FIFA'dan aldığımız desteğin bize gerçekten yardımcı olduğunu düşünüyorum. Zihinsel, psikolojik ve fiziksel açıdan bunların hepsi kadın hakemler olarak bize gerçekten yardımcı oluyor.”

Related Topics

Kanadalı hakem Myriam Marcotte de yedi aylık hamileyken Şubat 2025'te Kosta Rika'daki prestijli Concacaf elit seminerine davet edilince mesleki özgüveninin benzer şekilde arttığını hissetti. Sahalara başarıyla dönerek Polonya'daki 2026 U-20 Kadınlar Dünya Kupası'nda görev aldı.

Marcotte, “O seminere bu kadar çabuk dâhil edilmem bana ‘Tamam, hâlâ şansım var. Bu sürece devam edebilirim’ diye düşündürdü” dedi. “Belirli bir süre uzaktayken yerinize bir başkasının alınmayacağını bilmek, hamile olmanıza rağmen insanların sizi hâlâ önemsediğini ve yarışmalara ya da etkinliklere davet ettiğini bilmek.”

Reklam

Aile dostu bir turnuva ortamı oluşturuluyor

Girişim fiziksel rehabilitasyonun çok ötesine geçerek ebeveyn olarak büyük turnuvalara seyahat etmenin lojistik zorluklarını da ele alıyor. FIFA Kadın Hakemliği Başkanı Bibiana Steinhaus-Webb, aileyi önceleyen bir yaklaşımı savunuyor. Bu yaklaşım kapsamında hakemlere, aile dostu seyahat ve konaklama imkânlarının yanı sıra uluslararası etkinliklere kendilerine eşlik edecek bir destek kişisini götürme seçeneği garanti ediliyor.

Steinhaus-Webb, “Her hamilelik sürecinin farklı olduğunu biliyoruz ve her durumda onların içinin rahat olmasını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi. Ailelerin hakem kampına dâhil edilmesinin derin etkisini de vurguladı: “Çocukların etkinliklerde bulunması gruba gerçekten olumlu bir hava katıyor. Gülümsemeleri bulaşıcı ve onların gözünden bakınca çok daha kolay kurulan sosyal bağlar için çok önemliler.”

Reklam

İki yıl önce kızını dünyaya getiren ve kısa süre önce 2026 U-17 Kadınlar Dünya Kupası'nda hakemlik yapan Avustralyalı maç görevlisi Lara Lee, bu değişimin hakemler için dönüştürücü olduğuna inanıyor. Lee, “İnsanlar, Dünya Kupası döngüleri arasında ihtiyaç duydukları uluslararası görev arasına göre değil, kendileri için doğru zamanda çocuk sahibi olabilecek” dedi. “Böyle bir zamanlama yapmaya çalışmak, belki de hiç çocuk sahibi olamama riskini doğurabilir. Bu yüzden bu konuda gerçekten açık olmanın daha fazla fırsat sunduğunu düşünüyorum.”

Gözler Güney Amerika'daki büyük hedefte

Brezilya'daki 2027 Kadınlar Dünya Kupası hızla yaklaşırken odak noktası, bu ilerici politikaların futbolun en büyük sahnesine de yansımasını sağlamak. Victoire, Marcotte ve Lee, Güney Amerika'daki bu büyük turnuvanın nihai hakem kadrosunda yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Reklam

Nihai kadroya seçilenler için FIFA, statlarda süt sağmaya ayrılmış alanların ve emziren anneler için sessiz odaların 2027 turnuvası boyunca standart olarak sağlanacağını şimdiden doğruladı. Dünya futbolunun yönetim organı, aile ile üst düzey futbol arasında seçim yapma zorunluluğunu ortadan kaldırarak en yetenekli hakemlerini kariyerlerinin zirvesindeyken oyunun içinde tutmayı amaçlıyor.