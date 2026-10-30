“Seçim yapmak zorunda değilsiniz”: FIFA, üst düzey hakemlikte annelere verilen desteği nasıl kökten değiştiriyor

Kadın maç hakemleri, uzun yıllar boyunca üst düzey spor kariyeri hedeflerinin peşinden gitmek ile aile kurmak arasında zorlu bir seçim yapmak zorunda kaldı. Ancak FIFA'nın hayata geçirdiği bir dizi girişim, hakemlerin artık annelik için kariyerlerinden vazgeçmek zorunda kalmamasını sağlıyor ve futbolun en üst düzeyinde kapsayıcılık için bir yol haritası sunuyor.

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Kadın Sağlığı ve Performansı Projesi hayata geçirildi

Geçmişte doğum iznine ayrılan kadın maç görevlileri, uluslararası arenada emek vererek kazandıkları yerlerini kaybetmekten gerçekten korkuyordu. Doğumun fiziksel etkileri ve üst düzey futbolun ağır kondisyon gereklilikleri, kadınları hamileliklerini çoğu zaman büyük turnuva takvimlerine göre planlamaya zorluyordu.

Bunun önüne geçmek için dünya futbolunun yönetim organı, 2026'da Kadın Sağlığı ve Performansı Projesi'ni başlattı. Girişim, bir hakemin hamileliği ve doğum sonrası dönemi boyunca kapsamlı, kişiye özel destek sunarak mevcut yapıları güçlendiriyor. Maç görevlileri artık uyarlanmış antrenman programlarından, beslenme takibinden ve teknik ekip ile fiziksel performans ekibinin düzenli sağlık ve esenlik kontrollerinden yararlanıyor.

Programın en önemli yanı, anne adaylarının faal uluslararası hakemler listesindeki yerlerini korumasını sağlaması. Doğumun ardından maç görevlilerine, uyku düzenleri ve bebeklerini besleme tercihlerine yönelik özel desteğin yanı sıra sahalara dönüş için yapılandırılmış bir takvim sunuluyor. Fiziksel rehabilitasyon, hafif hareket egzersizleri ve pelvik taban işlevine yönelik çalışmalardan aerobik kondisyon çalışmalarına kadar kademeli olarak ilerliyor. Böylece maç görevlilerinin, erken dönme baskısıyla karşılaşmadan maçlara hazır hâle gelmesi sağlanıyor.

Erken dönme baskısına son

Moritanyalı maç görevlisi Queency Victoire için 2020'de ilk çocuğunu dünyaya getirmek üzere görevlerine ara vermek, kariyerine ilişkin kaygıları da beraberinde getirdi. Ancak FIFA'nın yenilenen yaklaşımı bu kaygıları hafifletti. Victoire, ikinci çocuğunu dünyaya getirmeden önce 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda görev aldı; ardından Fas'taki 2026 U-17 Kadınlar Dünya Kupası'nda yardımcı hakem olarak sahaya çıktı.

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Victoire, yalnızca kendi belirlediği takvime göre dönmesi için teşvik edildiğini belirterek şöyle konuştu: “Bir kadın olarak geri dönmekten korkuyorsunuz. Nasıl olacağından, neler yaşanacağından emin değilsiniz. Bize işlerin nasıl gittiği soruluyor. Bana göre FIFA'dan aldığımız destek bize gerçekten çok yardımcı oldu. Zihinsel, psikolojik ve fiziksel açıdan bütün bunlar kadın hakemler olarak bize gerçekten yardımcı oluyor.”

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Kanadalı hakem Myriam Marcotte da yedi aylık hamileyken Şubat 2025'te Kosta Rika'da düzenlenen prestijli Concacaf elit seminerine davet edilince mesleki özgüveninde benzer bir artış yaşadı. Daha sonra sahalara dönerek Polonya'daki 2026 U-20 Kadınlar Dünya Kupası'nda görev aldı.

Marcotte, “O seminere bu kadar çabuk dahil edilmem bana, ‘Tamam, hâlâ şansım var. Bu sürece devam edebilirim’ diye düşündürdü” dedi. “Bir süreliğine uzaktayken yerinize birinin getirilmeyeceğini bilmek, hamile olsanız bile insanların sizi hâlâ önemsediğini ve turnuvalara ya da etkinliklere davet ettiğini görmek önemli.”

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Aile dostu bir turnuva ortamı oluşturmak

Girişim, fiziksel rehabilitasyonun çok ötesine geçerek ebeveyn olarak büyük turnuvalara seyahat etmenin lojistik zorluklarını da ele alıyor. FIFA Kadın Hakemliği Direktörü Bibiana Steinhaus-Webb, aileyi ön planda tutan bir yaklaşımı savunuyor. Bu yaklaşım kapsamında maç görevlilerine, aile dostu seyahat ve konaklama olanaklarının yanı sıra uluslararası etkinliklere kendilerine destek olacak bir kişiyi götürme seçeneği de garanti ediliyor.

Steinhaus-Webb, “Her hamilelik sürecinin farklı olduğunu biliyoruz ve her durumda onlara gönül rahatlığı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi. Ailelerin hakem kampına dahil edilmesinin yarattığı derin etkiye de dikkat çekti: “Çocukların etkinliklerde bulunması gruba gerçekten olumlu bir hava katıyor. Gülümsemeleri bulaşıcı ve onların gözünden bakınca çok daha kolay gelişen sosyal bağlar için çok önemliler.”

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İki yıl önce kızını dünyaya getiren ve kısa süre önce 2026 U-17 Kadınlar Dünya Kupası'nda hakemlik yapan Avustralyalı maç görevlisi Lara Lee, bu değişimin hakemler için dönüştürücü olduğuna inanıyor. Lee, “İnsanlar çocuk sahibi olma zamanını, Dünya Kupası döngüleri arasında ihtiyaç duydukları uluslararası maç arasına göre değil, kendileri için doğru olan zamana göre belirleyebilir” dedi. “Aksi hâlde çocuk sahibi olmayı belki de sonsuza kadar kaçırma riski var. Bu yüzden bu konuda gerçekten açık olmanın daha fazla fırsat sunduğunu düşünüyorum.”

Gözler Güney Amerika'daki büyük hedefte

Brezilya'daki 2027 Kadınlar Dünya Kupası hızla yaklaşırken odak noktası, bu ilerici politikaların futbolun en büyük sahnesine de yansımasını sağlamak. Victoire, Marcotte ve Lee, Güney Amerika'daki turnuvanın nihai hakem kadrosunda yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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FIFA, nihai kadroya seçilenler için 2027 turnuvası boyunca stadyumlarda özel süt sağma alanlarının ve emziren annelere yönelik sessiz odaların standart olarak sağlanacağını şimdiden doğruladı. Yönetim organı, aile ile üst düzey futbol arasında seçim yapma zorunluluğunu ortadan kaldırarak dünya futbolunun en yetenekli maç görevlilerini kariyerlerinin zirvesindeyken elinde tutmasını sağlıyor.