Real Betis ve Fas Milli Takımı oyuncusu Faslı Abdessamad Ezzalzouli, "Hepimiz Kabayas" sloganını taşıyan bir tişört giymesinin ardından sosyal medya platformlarında bir hakaret ve tehdit dalgasına maruz kaldı. Söz konusu slogan (Ceuta halkı için kullanılan bir terim), kentin vatandaşlarına destek amacıyla giyildi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Ezzalzouli, "Hepimiz Kabayas" sloganlı tişörtü giydi; bu, çeşitli grupların son dönemde başlattığı ve birçok futbol takımının katıldığı, Ceuta vatandaşlarıyla dayanışma ve destek amaçlı bir girişim.

Fas'ın Beni Mellal kentinde doğan ve Alicante ilindeki Elche'de yetişen kanat oyuncusu, Endülüs ekibinin 2-1'lik galibiyetinden önceki dakikalarda, Real Betis ve Villarreal'in diğer oyuncularıyla birlikte söz konusu tişörtü giydi.

Hakaretler ve tehditler

Abdessamad Ezzalzouli, "Hepimiz Kabayas" sloganını taşıyan tişörtle boy göstermesinin ardından, sosyal medya hesapları üzerinden hakaret ve tehditlere maruz kaldı.

Mesajlardan birinde şu ifadeler yer aldı: "Vatana ihanet geçici bir tavır değildir; tarihin hafızasında kalan bir utançtır. Vatan satılmaz ve onu satan kişi, vatanını kaybetmeden önce saygısını kaybeder."

Bir başkası ise şöyle dedi: "Hoşuna gitse de gitmese de, Ceuta ve Melilla Fas'a aittir ve her zaman öyle kalacaktır."





Başka bir mesajda ise şu ifadeler vardı: "Bugün bizimle dehşet içinde yaşayacaksın, yarın ise hayatının en kötü saatini geçireceksin."

Bir diğer yorumda ise şu yazdı: "Ceuta Fas'ındır."

Yorumculardan biri şöyle dedi: "Onu milli takımda son görüşümüz bir ders olacak; Allah onu değiştirsin ve kendi ülkesinde ona biraz destek versin."

Bir başka yorum ise şunu ekledi: "Ceuta ve Melilla Fas'a aittir. Tarih bir tişörtle silinmez."

Biri şöyle yazdı: "Korkak olma, erkek ol."

Bir başka mesajda ise şu ifadeler yer aldı: "Gerçek Faslı, vatanının kendisine en çok ihtiyaç duyduğu anda onu terk etmez. Bazı tavırlar unutulmaz ve bazı ihanetler, yıllar boyunca inşa edilene duyulan saygı adına kabul edilemez."



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