Real Madrid'in dün akşam oynanan salı günü Elche karşısında Carlos Espi'nin uzatma dakikalarında attığı golle aldığı heyecanlı galibiyet (3-2), maç öncesinde geniş tartışmalara yol açan bir başka görüntüyü de beraberinde getirdi.

İki takım da Ceuta şehrine destek mesajları taşıyan formalarla sahaya çıktı. Yayın görüntüleri, Elche oyuncularının bu formaları sahaya çıkmadan önce giydiğini açıkça gösterirken, Real Madrid oyuncuları formalarını sahaya çıkmadan hemen önce sahaya götüren tünelde teslim aldı.

Bununla birlikte Real Madrid'den üç oyuncu formayı sergilemedi: Kylian Mbappé, Vinicius Junior ve Ibrahima Konaté malzeme sorumlusundan birer forma aldı.

Mbappé ve Vinicius formayı giydi ancak yalnızca omuz hizasına kadar kaldırdı. Konaté ise formayı sadece elinde tuttu. Fransız ve Brezilyalı oyuncular, takımın geçişinden az önce formayı birkaç saniye içinde çıkardı.

Forma "Kelnâ Kabâyâs" yazısını taşıyordu; bu, geçen temmuz ayının sonunda çok sayıda Faslı sakinin akınına uğrayan özerk yönetime sahip Ceuta şehrine destek anlamına gelen bir ifadeydi.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Real Madrid kulübü bu konuya herhangi bir önem atfetmiyor; çünkü her oyuncunun istediği formayı giyme hakkına sahip olduğuna inanıyor.

Kulüp ayrıca, diğer takımların aksine, oyuncularının çoğunluğunun formayı giydiğini düşünüyor. Söz konusu üç Real Madrid oyuncusunun durumuna dönüldüğünde ise kulüp, hiç kimsenin belirli bir formayı giymeye zorlanamayacağını ve giymemeye de zorlanamayacağını vurguluyor.

Bu tavır, Real Betis'in yıldızı Faslı Abdessamad Ezzalzouli'nin, takımının pazartesi günü Villarreal karşısındaki maçından önce Ceuta'ya destek formasını giymesinin ve bunun kendisini birçok Faslının yönelttiği bir eleştiri ve hakaret dalgasına maruz bırakmasının ardından geldi.

Ezzalzouli, "Instagram" hesabında eleştirilere yanıt olarak yaptığı açıklamada şunları yazdı: "Öncelikle bir konuyu netleştirmek istiyorum: Ceuta şehrine gönderme yapan forma hiçbir anda siyasi bir amaçla ya da bir halkı, Fas halkını küçümseme kastıyla kullanılmadı."

Şunları ekledi: "Bu forma sosyal bir nitelik taşıyordu; uyruğu ne olursa olsun zor bir durum yaşayan bir bölgenin sakinlerine ve halkına destek çerçevesindeydi."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Ancak aynı zamanda bu, kimseden bir özür değildir ve bu konuyu ülkeme olan sevgimi sorgulamak için kullanmak isteyen herkes bunu yapmakta özgürdür. Bana gelince, her gün başım dik yaşamaya devam edeceğim ve köklerimi gururla ve fedakârlıkla temsil etmeyi sürdüreceğim."

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