Sebta, Çin ve Katalanlar arasında: Mbappe'nin sezonu nasıl bir kara komedi dizisine dönüştü?

Real Madrid'in yıldızı Fransız Kylian Mbappé'nin Çin ile yaşadığı ve olumsuz etkisi birçok farklı tarafa uzanan büyük krize dair tepkiler sürüyor.

Krizin fitilini ateşleyen gelişme, Mbappé'nin bir röportajda en sevdiği esprili görsellerden birinin, yüzünün "Çinli bir diktatör"ün yüzüne montajlandığı birleştirilmiş bir fotoğraf olduğunu söylemesine dayanıyor; bu, isim verilmeden açık bir şekilde eski lider Mao Zedong'a yapılan bir göndermeydi.

Katalan kökenli İspanyol yazar, gazeteci ve romancı Xavier Bosch ise Kylian Mbappé'nin durumunu mercek altına alarak onun birçok soruna karıştığını ortaya koydu.

Bosch, bugün perşembe günü "Mundo Deportivo" gazetesinde "Kylian Mbappé, Ceuta, Katalanlar ve Çin krizleri arasında sıkışıyor" başlığıyla bir makale yayımladı.

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Makalenin metni şöyleydi:

Mbappé'nin son iki ayda karıştığı ne de diplomatik çatışmalar ve siyasi sorunlar silsilesi! Neredeyse istemeden, tıpkı Camp Nou'da attığı meşhur golü gibi, Fransız kendini Çin ve bir grup Çinli sponsorla gerçek bir çıkmazın içinde buldu.

Yalnızca imajı ve banka hesabı zarar görmekle kalmadı, aynı zamanda Real Madrid'in ve bizzat İspanya Ligi'nin büyük gelirlerini de tehlikeye attı.

Ve bütün bunlar, kendisinin yaratmadığı, yalnızca en komik bulduğu görsel olduğunu söylediği esprili bir fotoğraf yüzünden. Mizah hem fotoğrafta hem de tepkide yatıyor; ancak totaliter rejimleri ayırt eden şey, totaliter olarak nitelendirilmeyi kabul etmemeleri ve ayrıca mizah duygusundan yoksun olmalarıdır.

Şu ana kadar Mbappé, Real Madrid ve Tebas'tan gelen hızlı özürler bile Çin'in tepkisini yatıştırmayı başaramadı.

Ancak Mbappé, Konaté ve Vinícius ile birlikte Ceuta'ya destek olarak üzerinde "Hepimiz Ceuta'yız" yazan bir formayı kısmen giydiğinde, süregelen tartışmaya değinmek zorunda kaldı.

Ceuta halkıyla dayanışma içinde olduğunu, onlara karşı olmadığını, yalnızca hayatını kaybeden göçmenlere desteğini göstermek istediğini açıkladı.

Ardından kendisini tarafsız biri olarak sundu; bir futbolcu olmadan önce bir insan olduğunu ve farklı acı durumlarını birbirinden ayırmamayı tercih ettiğini belirtti.

Bir gaftan diğerine, Chendo (Real Madrid yöneticisi) ona Katalanlara "Polonyalılar" dendiğini, Katalan düşmanlığına dair bir giriş dersi niteliğinde anlattı.

Görünüşe göre bu yıl Kylian için oldukça yoğun geçecek; Real Madrid ile hiçbir kupa kazanmadığı yılların yanı sıra, Kane Ballon d'Or'u kazandı ve bir hata yaptığında Bernabéu taraftarı onu yuhalıyor.

12 maçta 14 gol atan ve ardından yuhalanan bir oyuncu... İşte alaya alınacak ne de bereketli bir malzeme!