Sebep teknik direktör değil… Garip bir neden, Al-Nasr’ın yeni sezon hazırlıklarını erteliyor

Al-Nassr Kulübü’nün 2026-2027 futbol sezonuna yönelik hazırlıklarının başlangıcı ertelendi; ancak bunun nedeni, şu anda takımı yönetecek bir teknik direktörün bulunmaması değildi.

Portekizli Jorge Jesus, geçen sezonun bitiminden sonra Al-Nassr'ın teknik direktörlüğünden ayrıldığını açıklamıştı; ancak Suudi kulübü, önümüzdeki sezon takımı yönetecek teknik direktörü şu ana kadar açıklamadı.

Suudi "Al-Riyadiya" gazetesi, Al-Nassr'ın yeni sezon hazırlıklarının önümüzdeki Cuma günü başlamasının planlandığını, ancak Dar Al-Nassr Stadyumu'ndaki bakım çalışmalarının devam etmesi nedeniyle 48 saat ertelendiğini bildirdi.

Kamp, önümüzdeki Pazar günü Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Al-Nassr stadyumunda başlayacak ve 9 gün sürecek. Ardından takım, Abha şehrine giderek yine 9 gün sürecek bir başka kampa katılacak; bu kamp, Damak kulübünün stadyumunda gerçekleştirilecek.

İç hazırlıklar tamamlandıktan sonra Al-Nassr Kulübü, hazırlıkların son aşamasını tamamlamak üzere Portekiz’e gidecek. Bu aşamada, yeni sezona hazırlık amacıyla bazı dostluk maçları oynanacak.

“El-Alami” lakabıyla anılan kulüp, başta Portekiz Milli Takımı’nın şu anki teknik direktörü İspanyol Roberto Martínez ve Brezilya’nın Palmeiras takımının teknik direktörü Portekizli Abel Ferreira olmak üzere birçok teknik direktörle anlaşma yapmıştır.

Al-Nassr’ın önümüzdeki sezon Roshen Ligi, Muhammed bin Abdul-Mecid Al-Saud Kupası, Suudi Süper Kupası ve Asya Şampiyonlar Ligi olmak üzere 4 şampiyonluk için mücadele edeceği belirtiliyor.