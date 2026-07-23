Türk kulübü Beşiktaş'ın kulisinde büyük bir kriz patlak verdi. Kulüp, yönetim kurulu üyesi Feyzi Ahmet Çağlar'ın istifasını resmen açıkladı; ancak Çağlar dakikalar sonra ortaya çıkarak haberi tamamen yalanladı ve yargı yoluna başvurmakla tehdit etti.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şirketimiz yönetim kurulu üyesi Sayın Feyzi Ahmet Çağlar, 23 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmiştir."

Türk basınındaki haberlere göre bu istifa, Çağlar'ın yol açtığı geniş çaplı tartışmadan yalnızca birkaç gün sonra geldi. Çağlar, kulübün hesapları üzerinden Mısırlı yıldız Muhammed Salah ile ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle Türk ve dünya basınının manşetlerine oturmuştu. Yönetim bu paylaşımı, oyuncunun menajerinin mali taleplerini yükseltmesine neden olan profesyonellikten uzak bir davranış olarak değerlendirmişti.

Ancak asıl büyük sürpriz, Çağlar'ın kendi cevabında yaşandı. Çağlar, istifa dilekçesi sunduğunu kesin bir dille reddetti; kulüp tarafından yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığını vurguladı ve haklarını korumak için gerekli tüm hukuki adımları atacağını ilan etti.

Siyah-beyazlı takımın taraftarları ise bir bekleyiş ve bölünme hali yaşıyor. Bir yanda yönetim kurulunun güçlü isminin ayrılığını doğrulayan resmi bir açıklama, diğer yanda ise ilgili kişinin doğrudan yalanlaması var; bu durum meseleyi mahkeme salonlarında son bulabilecek açık bir çekişmeye dönüştürüyor.