Sebep Mbappé!… Bellingham, Dünya Kupası’nı Mourinho’ya baskı yapmak için kullanıyor

Real Madrid’in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, Portekizli teknik direktörü José Mourinho’ya, potansiyelini en iyi şekilde ortaya koyabileceği pozisyon konusunda net bir mesaj gönderdi ve 2026 Dünya Kupası’nda İngiltere milli takımında yeniden parladığı pozisyon olan forvetlerin arkasında oynamayı tercih ettiğini vurguladı.

Bellingham, basın açıklamalarında şunları söyledi: “Gol atmak son derece tatmin edici bir duygu ve kolay goller attığım için eleştirileceğimi biliyorum, ama gerçek şu ki bunu çok seviyorum.” Bu sözleriyle, ceza sahasına sık sık girmesini sağlayan bu hücum rolünü sürdürmek istediğini açıkça ifade etti.

22 yaşındaki oyuncu, gol atma felsefesini açıklayarak şunları ekledi: “Oyuncular şanslı goller mi atıyor? Bazı oyuncular ceza sahası içinde 5 kez koşar ama hiç gol atamaz. Ben 30 kez koşarım ve belki bir gol atarım, ama denemeye devam ederim. Bir şey tekrar tekrar oluyorsa, bu sadece tesadüf değildir.”

Bellingham şu anda Dünya Kupası’nda Üç Aslanlar formasıyla en iyi performansını sergiliyor. 4 gol atıp 1 asist yapan Bellingham, 6 golü olan Harry Kane’in ardından milli takımın en skorer ikinci oyuncusu oldu ve bu da İngiltere’nin çeyrek finale yükselmesine katkıda bulundu.

Bu parlak performans, akılları Real Madrid’deki olağanüstü ilk sezonuna götürüyor. O sezon Vinícius ve Rodrygo’nun arkasında oynayan Bellingham, 23 gol atıp 12 asist yaparak, Şampiyonlar Ligi, La Liga ve İspanya Süper Kupası’nı kazanan takımın en önemli oyuncularından biri olmuştu.

Ancak Kylian Mbappé’nin takıma katılması ve teknik ekibin çoğu maçta 3 forvetle oynama kararıyla birlikte, orta sahada daha geriye çekilen Bellingham’ın performansı belirgin şekilde düştü; bu durum, şu anda tamamen iyileştiği bir omuz sakatlığı nedeniyle daha da kötüleşti.

Alman teknik direktör Thomas Tuchel’in milli takımda güçlü yanlarını fark edip bunlardan yararlandığı İngiliz oyuncu, Mbappé’nin ileri pozisyonda oynamasının kendisine forvetlerin arkasında en sevdiği role geri dönme imkanı sağlayacağını Mourinho’ya ikna etmeye çalışıyor; Bu durum tüm takıma fayda sağlayacak ve Real Madrid taraftarlarının özlediği golcü kimliğini ve mutluluğunu geri kazandıracaktır.