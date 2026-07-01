Sebep bu değil... Fransa Milli Takımı, Ryan Sharqi'nin öfkesinden Deschamps'ı akladı

Fransa milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda İsveç ile oynanan maçın ardından orta saha oyuncusu Ryan Sharqi’nin öfkesine neden olduğu iddialarından teknik direktörü Didier Deschamps’ı akladı.

Fransa Milli Takımı, dün Salı günü Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda İsveç ile oynadığı maçta 3-0'lık rahat bir galibiyet elde etti.

Maçın ardından Deschamps, Ryan Sharqi ile tokalaşmaya ve konuşmaya çalıştı, ancak Fransız oyuncu ona ilgi göstermedi. Bazıları bunu, Sharqi'nin Dünya Kupası'nda sadece birkaç dakika süre almasına kızgın olduğunun bir işareti olarak değerlendirdi.

Fransız "Radio Monte Carlo" radyosu, olayın gerçeğini öğrenmek için Fransa Milli Takımı teknik ekibinden biriyle iletişime geçti; ancak bu kişi, Ryan Şerki'nin Deschamps'a değil, kendisine kızgın olduğunu doğruladı.

Kaynak, “Şerki, oyuna yedek olarak girdikten sonra kendi performansından hayal kırıklığına uğramış ve memnun değildi; bu öfkesi teknik direktöre yönelik değildi. Etkili bir oyuncu olmak istiyor ve son maçlardaki performansları onda acı bir tat bırakmıştı” dedi.

Şerki, bu yılki Dünya Kupası’nın başlangıcından bu yana sadece 55 dakika sahada kaldı: Senegal maçında 3 dakika, Irak maçında 22 dakika, Norveç maçında 25 dakika ve İsveç maçında ise sadece 5 dakika.