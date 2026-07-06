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Sébastien Haller, FC Utrecht’ten ayrılıyor ve ilk kez Avrupa dışında bir kulüple sözleşme imzalıyor

Transfers
FC Utrecht
Sanfrecce Hiroshima
S. Haller

Japon kulübü, resmi kanalları aracılığıyla Sébastien Haller’in Sanfrecce Hiroshima ile sözleşme imzaladığını duyurdu. 32 yaşındaki forvet, FC Utrecht’ten ayrılmasının ardından serbest oyuncu statüsündeydi.

Ocak 2025'te Haller, Utrecht'e romantik bir dönüş yapmaya karar vermişti. Domstad'daki ikinci dönemi pek başarılı geçmedi.

Haller, takımda düzenli olarak ilk 11'de yer almayı başaramadı. Bu nedenle Fildişi Sahili milli takımı tarafından Dünya Kupası kadrosuna çağrılmadı.

Haller, 51 resmi maçta 7 gol attı ve 5 asist yaptı. Şimdi ise Eredivisie'yi J1 Ligi ile değiştiriyor.

Club Friendlies
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Sturm Graz
SGR
Sanfrecce Hiroshima crest
Sanfrecce Hiroshima
SHI

“Sanfrecce Hiroshima’da oynayabileceğim için çok mutlu ve minnettarım. Hiroshima’daki insanlarla tanışmayı ve ailemle birlikte bu yeni maceraya başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum,” diye konuştu Haller, kulübün resmi kanalları aracılığıyla.

Haller, yakında Avrupa dışındaki ilk macerasına başlayacak. Forvet, bugüne kadar Fransa, Hollanda, Almanya, İngiltere ve İspanya’da forma giydi.

Haller’in Japonya’da ne kadar maaş alacağı bilinmiyor. Ancak transfer bedeli olmayan statüsünü, yüklü bir imza parası karşılığında değerlendirmiş gibi görünüyor.

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