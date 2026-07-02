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FC Utrecht v Olympique Lyonnais - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport
Wessel Antes

Çeviri:

"Sébastien Haller, FC Utrecht'e geri dönüşünün başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yepyeni bir mücadeleye atılıyor"

Transfers
FC Utrecht
Sanfrecce Hiroshima
S. Haller

Transfer muhabiri Rudy Galetti, Perşembe günü X üzerinden yaptığı paylaşımda, Sébastien Haller’in kariyerine Sanfrecce Hiroshima’da devam edeceğini duyurdu. 32 yaşındaki forvet, FC Utrecht’ten ayrılmasının ardından serbest oyuncu statüsüne geçti.

Haller, Ocak 2025'te Utrecht'e romantik bir dönüş yapmayı tercih etmişti. Ancak Domstad'daki ikinci dönemi pek de başarılı geçmedi.

Haller, takımda düzenli olarak ilk 11'de yer almayı başaramadı. Bu nedenle Fildişi Sahili milli takımı tarafından Dünya Kupası kadrosuna çağrılmadı.

Haller, 51 resmi maçta 7 gol ve 5 asist kaydetti. Şimdi ise Utrecht'ten ayrılıp Japonya'nın en üst ligine geçiyor.

Deneyimli Haller, Sanfrecce Hiroshima ile bir yıllık sözleşme imzalayacak; sözleşmede bir sezon daha uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Club Friendlies
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Sturm Graz
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Sanfrecce Hiroshima crest
Sanfrecce Hiroshima
SHI

Haller, böylece Avrupa dışındaki ilk macerasının eşiğinde bulunuyor. Forvet, bugüne kadar Fransa, Hollanda, Almanya, İngiltere ve İspanya'da forma giydi.

Haller’in Japonya’da ne kadar maaş alacağı bilinmiyor. Ancak, transfer ücreti ödemeden transfer olma hakkını kullanarak hatırı sayılır bir imza parası alacağı görülüyor.

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