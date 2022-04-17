Borussia Dortmund Takım Koordinatörü Sebastian Kehl, Norveçli santrfor Erling Haaland yaz transfer döneminde Manchester City'e transfer olacağı ve bu yöndeki anlaşmanın tamamlandığına ilişkin söylentileri yalanladı.

Kehl Sky Almanya'ya verdiği röportajda Haaland için şu ana dek hiçbir kulüpten resmi teklif almadıklarını açıkladı.

Ne söylendi?

Haaland'ın kontratında serbest kalma maddesi olduğunu belirten Kehl, bu durumda dair detayları da paylaştı:

"Haaland'ın sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi olduğunu biliyorsunuz ve bu maddeyi aktif hale getirmenin belirli bir süresi var. Erling her zaman sahada olmak istiyor ve birlikte en doğru kararı bir an önce vermek istiyoruz"

Gollerine devam ediyor

Kontratındaki serbest kalma maddesinin 75 milyon euro olduğu bilinen Haaland'ın adı bir dönem babasının da formasını giydiği Manchester City'nin yanı sıra Manchester United, Barcelona ve Real Madrid ile de anılıyor. Avrupa futbolunda önümüzdeki yıllara damgasını vurması beklenen Haaland bu sezon takımıyla 26 karşılaşmada 25 gol atmıştı.

Norveç Milli Takımı'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yer aldığı grubunu Hollanda ve Türkiye'nin gerisinde tamamlaması nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nda yer alma fırsatını değerlendiremeyen Haaland, daha önce yaptığı açıklamada İspanya'da oynanan futbolu sevdiğini belirtmiş ve geleceğine dair önceliğinin La Liga olabileceğinin sinyallerini vermişti.

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