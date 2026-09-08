Bild'in haberine göre, Türk orta saha oyuncusunun geçen yaz transfer döneminde Suudi Arabistan kulübü Al-Shabab'tan bir teklifi masadaydı, ancak bunu reddetti ve bunun yerine VfB'ye bağlılığını gösterdi.

Buna göre Karazor, Saudi Pro League'de ciddi bir maaş artışı yakalayabilir ve şu anda yaklaşık 2,5 milyon euro olan yıllık maaşının yaklaşık iki katını kazanabilirdi. Habere göre Karazor, Stuttgart'ta kendisini son derece rahat hissediyor ve Svabya ekibinden hiçbir koşulda ayrılmak istemediğini kısa sürede net şekilde ortaya koydu.

Öte yandan, uzun yıllardır VfB'de önemli bir figür olan oyuncunun statüsü hiç de tartışmasız değil. 29 yaşındaki futbolcu geçen sezon zaten ilk 11'deki yerini kaybetti; giderek daha sık şekilde joker ve sonradan oyuna giren oyuncu rolüyle yetinmek zorunda kaldı.

Bunun yanı sıra teknik direktör Sebastian Hoeneß, მიმდინარე sezon öncesinde Karazor'dan kaptanlık bandını aldı; Karazor daha önce bu bandı iki yıl boyunca taşımıştı. Stuttgart ekibinin yeni kaptanı ise, Hoeneß'in sisteminde Karazor'un aksine tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olan Deniz Undav.

"Deniz çok sık sahada olan ve teknik ekibin sahadaki uzantısı gibi hareket edebilen bir oyuncu. Takım, şehir ve bölgedeki konumu hakkında konuşmaya bile gerek yok. O, VfB'nin başarısını ve yükselişini temsil ediyor" diyerek kararını açıkladı.

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Atakan Karazor, Chema Andres'in ayrılığından fayda sağlar mı?

Yine de Karazor'un durumu, Chema Andres'in son transfer gününde sürpriz şekilde Brighton & Hove Albion'a gitmesinin ardından biraz olsun iyileşmiş olabilir. Genç İspanyol, geçen sezon Karazor'un ilk 11'de giderek daha az yer almasının başlıca nedenlerinden biriydi.

Bununla birlikte Stuttgart'ın merkez orta sahasında şimdilik Angelo Stiller ve yeni transfer Grischa Prömel forma için önde görünüyor. Karazor'un VfB ile sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor.