Sebastian Haller, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı ilk 2 maçta 5 gol atan ilk oyuncu oldu

Ajax'ın santrforu, Devler Ligi'ne yüksek perdeden bir giriş yaptı.

Hollanda Ligi takımlarından Ajax forması giyen Sebastian Haller, Şampiyonlar Ligi kariyerinde oynadığı ilk iki maçta 5 gol atan ilk futbolcu oldu.

Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçına, Portekiz Ligi takımlarından Sporting CB karşısında çıkan Haller, bu karşılaşmada 4 gol birden atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Fildişili futbolcu, Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçına, Beşiktaş karşısında çıktı. Haller, siyah-beyazlılara karşı takımının ikinci golünü kaydederken Şampiyonlar Ligi’nin tarihine de adını yazdırdı.

Haller, ilk iki maçında attığı toplam 5 golle, ilk iki maçında bu sayıya ulaşan ilk oyuncu oldu.

5 - Ajax santrforu Sebastien Haller, Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı ilk iki maçta beş gol atan ilk oyuncu oldu. Form. pic.twitter.com/i5Mw9NOjzz — OptaCan (@OptaCan) September 28, 2021

Sebastian Haller kimdir?

1994 yılında, Fransa’da doğan Fildişi asıllı santrafor, futbola Fransa takımlarından FCO Vigneux altyapısında başladı. Daha sonra yine Fransız takımı Bretigny altyapısına transfer olan futbolcu, 2007 senesinde Fransa’nın bir başka takımı olan AJ Auxerre altyapısına geçti.

Fildişi Sahilli oyuncu 2015 yılında, Hollanda Ligi takımlarından Utrecht’in yolunu tuttu.

Ardından, sırasıyla Frankfurt ve West Ham United formalarını da terleten santrfor, özellikle West Ham United performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

54 karşılaşmada West Ham formasını sırtına geçiren oyuncu, 14 gol atıp 3 de asist yaptı. Bu performansının ardından 2021 yılında, 22,5 milyon dolar karşılığında Ajax’a transfer oldu.

Sebastian Haller, Ajax formasıyla 33 müsabakada görev alırken 33 maçta 23 gol, 9 asistlik performansıyla göz dolduruyor.

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