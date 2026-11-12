Sean Steur, geçen yaz Ajax’tan Newcastle United’a büyük ses getiren bir transfer yaptı. On sekiz yaşındaki orta saha oyuncusu, kritik iki maç öncesinde bu hafta yeniden Hollanda Ümit Milli Takımı’na katıldı. Voetbalzone, Volendamlı futbolcuyla Zeist’teki medya buluşmasında konuştu.

Steur, Hollanda Ümit Milli Takımı’nın konakladığı otele yaşıtı Ruud Nijstad ile birlikte geliyor. Neşeli ikilinin gülüşmeleri sona erince röportaj başlıyor. “Burada yeniden olmak her zaman güzel. İki önemli maç oynayacağız, dolayısıyla heyecanla bekleyeceğimiz çok şey var.”

Hollanda Ümit Milli Takımı, bu millî maç döneminde play-off’ta Danimarkalı yaşıtlarıyla karşılaşacak. İki ülke, gelecek yaz Arnavutluk ve Sırbistan’da düzenlenecek 2027 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı için iki maçta mücadele edecek.

Steur’ün henüz bir Geordie aksanı edinmediği kısa sürede anlaşılıyor. “Newcastle’dayken de yeterince Hollandaca konuşuyorum. Buradaki arkadaşlarla ve ailemle sık sık telefonda görüşüyorum. Sven Botman da elbette Hollandalı. Yine de sürekli kendi dilimde konuşabilmek iyi geliyor.”

“İngilizcemin çok iyi olduğunu sanıyordum... Ama artık iyi bir seviyede. Oradaki aksan yüzünden başlangıçta bazı şeyleri birkaç kez sormam gerekiyordu. Şimdi çok daha iyi anlıyorum”, diyor Steur gülerek.

Hollanda Ümit Milli Takımı

Önümüzdeki haftanın taşıdığı büyük öneme rağmen Steur, Hollanda Ümit Milli Takımı kadrosunda pek gerginlik hissetmiyor. “Hayır, sakin kalıyoruz. Elbette mutlaka kazanmamız gerektiğini biliyoruz. Şimdiden iyi bir antrenman yaptık ve herkesin motive olduğunu görüyorum. Yine de gerginlik ya da ekstra baskı hissetmiyorum. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz.”

Steur, gençler Avrupa Şampiyonası’na katılmayı özellikle istiyor. “Diğer arkadaşlardan bazıları daha önce bir gençler Avrupa Şampiyonası kazandı ama benim için bir final turnuvasına ilk katılışım olacak... Bu, heyecanla beklediğim güzel bir şey. Hollanda olarak orada yer almamız çok önemli. Buradaki herkes bunu istiyor.”

Steur, Hollanda Ümit Milli Takımı’nda Nijstad ile çok vakit geçiriyor. “Ruud’la birlikte çok gülüyoruz. Onu birkaç yıldır tanıyorum ve aramız hep çok iyiydi. Bu yüzden burada onunla birlikte olmaktan mutluyum.”

Zeist’teki boş zamanlarını daha çok oyun oynayarak geçiriyorlar. “Bilardo, masa tenisi ve Rummikub oynuyoruz. Ruud, FIFA’da beni sık sık yendiğini mi söylüyor? Birazdan telefonumdan, söylediklerinin tam tersini gösteren bir video açabilirim. Cidden ona karşı hiç kaybetmedim!”

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Çok konuşulan transfer

FIFA demişken, popüler oyun modu Ultimate Team’deki kartında bu yıldan itibaren futbolcular için bir cennet sayılan Premier League’in logosu yer alıyor. Steur, Newcastle United’a transferinden hâlâ memnun. “İyi uyum sağladım ve burada olmaktan çok mutluyum. Harika taraftarlara sahip, müthiş bir kulüp ve elbette şahane bir lig.”

Genç oyuncuya göre Ajax ile Newcastle United arasındaki farklar büyük değil. “Sonuçta futbol yine futbol. Bence en büyük fark ligin kendisinde. Hem fiziksel açıdan hem de oyun hızı bakımından biraz daha yoğun.”

“Bunu herkes televizyonda da görebilir. Her şey biraz daha uç noktada. Ben de tam olarak bunu çok seviyorum. Bu adımı atmamın nedenlerinden biri buydu”, diyor Steur. Kararının hâlâ tamamen arkasında: “Yüzde yüz!”

Steur, yüksek transfer bedeli nedeniyle ekstra baskı hissetmiyor. “Günümüz futbolunda benim bonservis bedelimin o kadar da yüksek olmadığını düşünüyorum. Elbette on sekiz yaşındaki biri için çok para ama her yerde çok büyük bedeller ödendiğini görüyorsunuz.”

“Ben buna o şekilde bakmıyorum. Kendimi olabildiğince geliştirmeye ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Aslında bu konuyu hiç düşünmedim”, diyor Steur.

Geçmişte Hollanda Ümit Milli Takımı’nda on iki kez forma giyen 26 yaşındaki Botman, İngiltere’de Steur’e destek olmuş. “Neyse ki Sven’le çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi biri; başlangıçta anlamadığım şeyleri bana açıklardı.”

Newcastle United taraftarları, Steur’den övgüyle söz ediyor ve onun daha fazla süre almayı hak ettiğini düşünüyor. Steur ise sakinliğini koruyor. “Taraftarların senden memnun olması her zaman güzel. Bunu sürdürmek bana bağlı.”

“Newcastle formasıyla oynadığım her maç çok özel, özellikle de o taraftarlarla. St James’ Park’takiler ise apayrı. Oradaki atmosferden hiç sıkılmayacağımı düşünüyorum. Bunun için çok minnettarım”, diyor Steur gururla.

Hollanda Millî Takımı

Steur’ün Premier League hayali gerçekleşti ancak hedefleri bununla sınırlı değil. İtalya’da, on yedi yaşındaki orta saha oyuncusu Riccardo Cassano (Como), henüz resmî profesyonel maçına çıkmamış olmasına rağmen bu millî maç döneminde A millî takımda süre almayı umuyor.

Steur bu açıdan çok daha deneyimli olsa da sabırlı davranıyor. “Hollanda Millî Takımı, Ümit Millî Takım’daki her oyuncunun hayali; dolayısıyla benim de. Elbette bir hedef ama çok ileriyi düşünen biri değilim, çünkü bunun pek bir faydası olmadığını düşünüyorum.”

“Sadece bir oyuncu olarak kendimi olabildiğince geliştirmeye çalışıyorum ve sonunda bunu başarmak istiyorum”, diyen Steur, neye ihtiyacı olduğunu biliyor: “Çok oynamaya, güçlenmeye ve biraz daha deneyim kazanmaya.”

Şimdilik tüm odağı Danimarka Ümit Milli Takımı’na karşı oynanacak play-off maçlarında. İstekli Steur’ün aklındaki hedef net: “Bu millî maç dönemi, ancak Avrupa Şampiyonası’na gidersek başarılı sayılır!”

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