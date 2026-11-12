Sean Steur geçen yaz Ajax'tan Newcastle United'a ses getiren bir transfer yaptı. On sekiz yaşındaki orta saha oyuncusu, kritik iki maçın eşiğindeki Hollanda Ümit Milli Takımı'na bu hafta yeniden katıldı. Voetbalzone, Volendamlı futbolcuyla Zeist'taki basın buluşmasında konuştu.

Hollanda Ümit Milli Takımı'nın her zaman konakladığı otele Steur, yaşıtı Ruud Nijstad ile birlikte geliyor. Neşeli ikilinin gülmesi sona erince röportaj da başlayabiliyor. "Burada yeniden olmak her zaman güzel. İki önemli maç oynayacağız, dolayısıyla heyecanla bekleyecek çok şey var."

Hollanda Ümit Milli Takımı, bu milli maç döneminde play-off'larda Danimarkalı yaşıtlarıyla karşılaşacak. İki ülke, gelecek yaz Arnavutluk ve Sırbistan'da düzenlenecek 2027 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı için iki maçta mücadele edecek.

Steur'un henüz bir Geordie aksanı edinmediği kısa sürede anlaşılıyor. "Newcastle'dayken de yeterince Hollandaca konuşuyorum. Buradaki arkadaşlarla ve ailemle sık sık telefonda görüşüyorum. Sven Botman da elbette Hollandalı. Yine de sürekli kendi dilimde konuşabilmek iyi geliyor."

"İngilizcemin çok iyi olduğunu sanıyordum... Ama artık iyi bir seviyede. Oradaki aksan yüzünden başlangıçta bazı şeyleri birkaç kez sormam gerekiyordu. Şimdi çok daha iyi", diyor Steur gülerek.

Hollanda Ümit Milli Takımı

Önümüzdeki haftanın büyük önem taşımasına rağmen Steur, Hollanda Ümit Milli Takımı kadrosunda fazla gerginlik hissetmiyor. "Hayır, sakinliğimizi koruyoruz. Elbette gerçekten kazanmamız gerektiğini biliyoruz. İyi bir antrenmanı geride bıraktık ve herkesin motive olduğunu görüyorum. Yine de gerginlik ya da fazladan baskı hissetmiyorum. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz."

Steur, gençler Avrupa Şampiyonası'na katılmayı özellikle istiyor. "Diğer oyunculardan bazıları daha önce bir gençler Avrupa Şampiyonası kazandı ama benim için bir final turnuvasına ilk katılışım olacak... Bunu heyecanla bekliyorum. Hollanda olarak orada yer almamız çok önemli. Buradaki herkes bunu istiyor."

Steur, Hollanda Ümit Milli Takımı'nda Nijstad ile çok vakit geçiriyor. "Ruud'la birlikte çok gülüyoruz. Onu birkaç yıldır tanıyorum ve aramız her zaman çok iyiydi. Bu yüzden burada onunla birlikte olmaktan mutluyum."

Zeist'taki boş saatler daha çok oyunlarla geçiyor. "Bilardo, masa tenisi ve okey. Ruud beni FIFA'da sık sık yendiğini mi söylüyor? Birazdan telefonumda, söylediklerinden çok farklı bir şey gösteren bir video gösterebilirim. Cidden ona karşı hiç kaybetmedim!"

IMAGO

Çok konuşulan transfer

FIFA'dan söz açılmışken: Oyunun popüler modu Ultimate Team'deki kartında bu yıldan itibaren futbolcular için bir cennet olan Premier League'in logosu yer alıyor. Steur, Newcastle United'a transferinden hâlâ memnun. "İyi uyum sağladım ve burada çok mutluyum. Elbette harika bir lig ve müthiş taraftarları olan şahane bir kulüp."

Genç oyuncuya göre Ajax ile Newcastle United arasındaki farklar büyük değil. "Sonuçta futbol yine futbol. Bence en büyük fark ligin kendisinde. Elbette hem fiziksel açıdan hem de tempo bakımından biraz daha yoğun."

"Bunu herkes televizyonda da görebilir. Her şey biraz daha uç noktada. Ben de tam olarak bunu çok seviyorum. Bu adımı atmamın nedenlerinden biri buydu", diyen Steur, kararının hâlâ tamamen arkasında. "Yüzde yüz!"

Steur, yüksek bonservis bedeli nedeniyle fazladan baskı hissetmiyor. "Bence bugünün futbolunda benim için ödenen rakam o kadar da yüksek sayılmaz. Elbette on sekiz yaşındaki biri için çok para ama her yerde çok büyük paralar ödendiğini görüyorsunuz."

"Ben buna o açıdan bakmıyorum. Kendimi olabildiğince geliştirmeye ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Açıkçası bunu hiç düşünmedim", diyor Steur.

Geçmişte Hollanda Ümit Milli Takımı formasını on iki kez giyen 26 yaşındaki Botman, İngiltere'de Steur'a destek oldu. "Neyse ki Sven'le çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi biri; başlangıçta anlamadığım şeyleri bana açıklıyordu."

Newcastle United taraftarları Steur'u öyle övüyor ki daha fazla süre almayı hak ettiğini düşünüyor. O ise sakinliğini koruyor. "Taraftarların senden memnun olması her zaman güzel. Bunu böyle sürdürmek bana bağlı."

"Newcastle formasıyla oynadığım her maç çok özel, özellikle de o taraftarlarla. Hele St James’ Park'ta. Oradaki atmosferden gerçekten hiç sıkılmayacağımı düşünüyorum. Bunun için çok minnettarım", diyor Steur gururla.

Hollanda Milli Takımı

Steur'un Premier League hayali gerçekleşti ancak hedefleri bununla sınırlı değil. İtalya'da 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Riccardo Cassano (Como), henüz resmî profesyonel ilk maçına çıkmamış olmasına rağmen bu milli maç döneminde A milli takım formasıyla süre almayı umabilir.

Steur'un bu açıdan çok daha fazla deneyimi var ama sabırlı davranıyor. "Hollanda Milli Takımı, Hollanda Ümit Milli Takımı'ndaki her oyuncunun hayali; dolayısıyla benim de hayalim. Elbette bir hedef ama ben çok uzak geleceğe bakan biri değilim, çünkü bunun pek bir faydası olmadığını düşünüyorum."

"Bir oyuncu olarak kendimi olabildiğince geliştirmeye çalışıyorum ve sonunda bunu başarmak istiyorum", diyen Steur, neye ihtiyacı olduğunu da biliyor. "Çok oynamak, güçlenmek ve biraz daha deneyim kazanmak."

Şimdilik bütün odak, Danimarka Ümit Milli Takımı'na karşı oynanacak play-off maçlarında. Kazanma arzusuyla dolu Steur'un hedefi net: "Bu milli maç dönemi, ancak Avrupa Şampiyonası'na gidersek başarılı geçmiş olacak!"

IMAGO