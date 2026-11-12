Sean Steur, geçen yaz Ajax'tan Newcastle United'a ses getiren bir transfer yaptı. On sekiz yaşındaki orta saha oyuncusu, kritik bir çift maçın arifesinde bu hafta yeniden Hollanda Ümit Milli Takımı'na katıldı. Voetbalzone, Volendamlı futbolcuyla Zeist'taki medya buluşmasında konuştu.

Hollanda Ümit Milli Takımı'nın her zaman konakladığı otele Steur, yaşıtı Ruud Nijstad ile birlikte geliyor. Neşeli ikilinin gülüşmeleri sona erince röportaj başlayabiliyor. "Burada yeniden olmak her zaman güzel. İki önemli maç oynayacağız, dolayısıyla sabırsızlıkla bekleyeceğimiz çok şey var."

Hollanda Ümit Milli Takımı, bu millî maç döneminde play-off'ta Danimarkalı yaşıtlarıyla karşılaşacak. İki takım, gelecek yaz Arnavutluk ve Sırbistan'da düzenlenecek 2027 Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı için iki maçta mücadele edecek.

Steur'ün henüz bir Geordie aksanı edinmediği hemen anlaşılıyor. "Newcastle'dayken de hâlâ sık sık Hollandaca konuşuyorum. Buradaki arkadaşlarla ve ailemle çok telefonlaşıyorum. Sven Botman da tabii ki Hollandalı. Yine de sürekli kendi dilimde konuşabilmek güzel geliyor."

"İngilizcemin çok iyi olduğunu sanıyordum... Ama artık gerçekten iyi bir seviyede. Oradaki aksan yüzünden başlangıçta bazı şeyleri bazen birkaç kez sormam gerekiyordu. Şimdi çok daha iyi", diyor Steur gülerek.

Hollanda Ümit Milli Takımı

Gelecek haftaki maçların büyük önemine rağmen Steur, Hollanda Ümit Milli Takımı kadrosunda fazla gerginlik hissetmiyor. "Hayır, sakin kalıyoruz. Elbette kazanmamız gerektiğini biliyoruz. İyi bir antrenmanı geride bıraktık ve herkesin motive olduğunu görüyorum. Yine de gerginlik ya da ekstra baskı hissetmiyorum. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz."

Steur, gençler Avrupa Şampiyonası'na katılmayı özellikle istiyor. "Diğer oyunculardan bazıları daha önce gençler Avrupa Şampiyonası'nı kazandı ama benim için bir turnuvanın finallerinde ilk kez yer almak olacak... Bu, sabırsızlıkla beklediğim güzel bir şey. Hollanda olarak orada bulunmamız çok önemli. Buradaki herkes bunu istiyor."

Steur, Hollanda Ümit Milli Takımı'nda Nijstad ile çok vakit geçiriyor. "Ruud'la birlikte çok gülüyoruz. Onu birkaç yıldır tanıyorum ve aramız hep çok iyiydi. Bu yüzden burada onunla birlikte olmaktan mutluyum."

Zeist'taki boş saatleri ağırlıklı olarak oyunlarla geçiyor. "Bilardo, masa tenisi ve okey. Ruud beni FIFA'da sık sık yendiğini mi söylüyor? Birazdan telefonumdan, söylediklerinden çok farklı bir şey gösteren bir video açabilirim. Gerçekten ona daha önce hiç yenilmedim!"

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Çok konuşulan transfer

FIFA'dan söz açılmışken, popüler oyun modu Ultimate Team'deki kartında bu yıldan itibaren futbolcular için bir cennet sayılan Premier League'in logosu yer alıyor. Steur, Newcastle United'a transferinden hâlâ memnun. "İyi uyum sağladım ve burada çok mutluyum. Harika taraftarları olan muhteşem bir kulüp ve tabii ki çok güzel bir lig."

Genç futbolcuya göre Ajax ile Newcastle United arasındaki farklar büyük değil. "Sonuçta futbol yine futbol. Bence en büyük fark ligin kendisinde. Hem fiziksel açıdan hem de hız bakımından biraz daha yoğun."

"Bunu televizyondan izleyen herkes de görebilir. Her şey biraz daha uç noktada. Bense tam da bunu çok seviyorum. O adımı atmamın nedenlerinden biri buydu", diyor kararının hâlâ tamamen arkasında duran Steur. "Yüzde yüz!"

Steur, yüksek bonservis bedeli nedeniyle ekstra baskı hissetmiyor. "Günümüz futbolunda bonservis bedelimin çok da yüksek olmadığını düşünüyorum. Elbette on sekiz yaşındaki biri için çok para ama her yerde çok büyük meblağlar ödendiğini görüyorsunuz."

"Ben buna o şekilde bakmıyorum. Kendimi olabildiğince geliştirmeye ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Aslında bunu hiç kafama takmadım", diyor Steur.

Geçmişte Hollanda Ümit Milli Takımı'nda on iki kez forma giyen 26 yaşındaki Botman, Steur'e İngiltere'de destek olmuş. "Neyse ki Sven'le çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi biri. Başlarda anlamadığım şeyleri bana açıklardı."

Newcastle United taraftarları Steur'den öyle övgüyle söz ediyor ki daha fazla süre alması gerektiğini düşünüyor. O ise sakinliğini koruyor. "Taraftarların senden memnun olması her zaman güzel. Bunun böyle devam etmesini sağlamak bana bağlı."

"Newcastle formasıyla oynadığım her maç, özellikle de o taraftarlarla, çok özel. Hele St James’ Park'ta. Oradaki atmosferden gerçekten hiç sıkılmayacağımı düşünüyorum. Bunun için çok minnettarım", diyor Steur gururla.

Hollanda A Milli Takımı

Steur'ün Premier League hayali gerçekleşti ama hedefleri bununla sınırlı değil. İtalya'da 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Riccardo Cassano (Como), resmî profesyonel ilk maçına henüz çıkmamış olmasına rağmen bu millî maç döneminde A millî takım formasıyla süre almayı umabilir.

Steur bu açıdan çok daha deneyimli olsa da sabırlı. "Hollanda A Milli Takımı elbette Hollanda Ümit Milli Takımı'ndaki her oyuncunun hayali, dolayısıyla benim de. Tabii ki bir hedefim ama çok uzak geleceğe bakan biri değilim, çünkü bunun pek anlamı olmadığını düşünüyorum."

"Oyuncu olarak kendimi olabildiğince geliştirmeye çalışıyorum ve sonunda bunu başarmak istiyorum", diyen Steur, bunun için neye ihtiyacı olduğunu biliyor: "Çok oynamak, güçlenmek ve biraz daha deneyim kazanmak."

Şimdilik tüm odağı Danimarka Ümit Milli Takımı'na karşı oynanacak play-off maçlarında. İstekli Steur'ün hedefi net: "Bu millî maç dönemi ancak Avrupa Şampiyonası'na gidersek başarılı sayılır!"

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