Sean Steur, geçen yaz Ajax'tan Newcastle United'a büyük ses getiren bir transfer yaptı. On sekiz yaşındaki orta saha oyuncusu, kritik bir eleme turuna hazırlanan Hollanda Ümit Milli Takımı'nın kadrosuna bu hafta yeniden katıldı. Voetbalzone, Volendamlı oyuncuyla Zeist'taki basın buluşmasında konuştu.

Hollanda Ümit Milli Takımı'nın kaldığı otelde Steur, yaşıtı Ruud Nijstad ile birlikte geliyor. Neşeli ikilinin gülüşmeleri sona erince röportaj başlayabiliyor. "Burada yeniden olmak her zaman güzel. İki önemli maça çıkacağız, dolayısıyla sabırsızlıkla bekleyeceğimiz çok şey var."

Hollanda Ümit Milli Takımı, bu milli maç döneminde play-off'larda Danimarkalı yaşıtlarıyla karşılaşacak. İki ülke, gelecek yaz Arnavutluk ve Sırbistan'da düzenlenecek 2027 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için iki maçta mücadele edecek.

Steur'un henüz Geordie aksanını edinmediği kısa sürede anlaşılıyor. "Newcastle'dayken de hâlâ bol bol Hollandaca konuşuyorum. Buradaki arkadaşlarla ve ailemle sık sık telefonda görüşüyorum. Sven Botman da tabii ki Hollandalı. Yine de sürekli kendi dilimde konuşabilmek iyi geliyor."

"İngilizcemin çok iyi olduğunu sanıyordum... Ama artık iyi bir seviyede. Oradaki aksan yüzünden başlangıçta bazı şeyleri birkaç kez sormam gerekiyordu. Şimdi çok daha iyi", diyor Steur gülerek.

Hollanda Ümit Milli Takımı

Gelecek haftaki maçların büyük önemine rağmen Steur, Hollanda Ümit Milli Takımı kadrosunda pek gerginlik hissetmiyor. "Hayır, sakinliğimizi koruyoruz. Elbette mutlaka kazanmamız gerektiğini biliyoruz. İyi bir antrenman yaptık ve herkesin motive olduğunu görüyorum. Yine de gerginlik veya ekstra baskı hissetmiyorum. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz."

Steur, gençler Avrupa Şampiyonası'na katılmayı özellikle istiyor. "Diğer oyunculardan bazıları daha önce bir gençler Avrupa Şampiyonası kazandı ama benim için bir final turnuvasında ilk kez yer almak olacak... Bu, sabırsızlıkla beklediğim güzel bir şey. Hollanda olarak orada olmamız çok önemli. Buradaki herkes bunu istiyor."

Steur, Hollanda Ümit Milli Takımı'nda Nijstad ile çok vakit geçiriyor. "Ruud'la birlikte çok gülüyoruz. Onu birkaç yıldır tanıyorum ve aramız her zaman çok iyiydi. Bu yüzden burada onunla olmaktan mutluyum."

Zeist'taki boş saatler çoğunlukla oyunlarla geçiyor. "Bilardo, masa tenisi ve okey oynuyoruz. Ruud, FIFA'da beni sık sık yendiğini mi söylüyor? Birazdan telefonumdan, söylediğinden çok farklı bir şey gösteren bir video gösterebilirim. Cidden ona karşı daha önce hiç kaybetmedim!"

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Çok konuşulan transfer

FIFA'dan söz etmişken, popüler oyun modu Ultimate Team'deki kartında bu yıldan itibaren futbolcular için bir cennet sayılan Premier Lig'in logosu yer alıyor. Steur, Newcastle United'a transferinden hâlâ memnun. "İyi uyum sağladım ve burada çok mutluyum. Elbette harika bir lig ve müthiş taraftarları olan şahane bir kulüp."

Genç oyuncuya göre Ajax ile Newcastle United arasındaki farklar büyük değil. "Sonuçta futbol yine futbol. Bence en büyük fark ligin kendisinde. Hem fiziksel açıdan hem de hız bakımından biraz daha yoğun."

"Bunu herkes televizyonda da görebilir. Her şey biraz daha uç noktada. Benim çok hoşuma giden de bu. Bu adımı atmamın nedenlerinden biri buydu", diyen Steur, kararının hâlâ tamamen arkasında. "Yüzde yüz!"

Steur, yüksek transfer bedeli nedeniyle ekstra baskı hissetmiyor. "Günümüz futbolunda benim için ödenen bedelin o kadar da yüksek olmadığını düşünüyorum. Elbette on sekiz yaşındaki biri için çok para ama her yerde çok yüksek bedeller ödendiğini görüyorsunuz."

"Ben buna o gözle bakmıyorum. Kendimi olabildiğince geliştirmeye ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Aslında bunu hiç kafama takmadım", diyor Steur.

Geçmişte Hollanda Ümit Milli Takımı formasını on iki kez giyen 26 yaşındaki Botman, İngiltere'de Steur'a yardımcı olmuş. "Neyse ki Sven'le çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi biri ve başlangıçta anlamadığım şeyleri bana açıklıyordu."

Newcastle United taraftarları Steur'dan öylesine övgüyle söz ediyor ki onun daha fazla süre alması gerektiğini düşünüyor. Steur ise sakinliğini koruyor. "Taraftarların sizden memnun olması her zaman güzel. Bunun böyle devam etmesini sağlamak bana bağlı."

"Newcastle formasıyla çıktığım her maç çok özel, özellikle de o taraftarlarla. Hele St James’ Park'ta. Oradaki atmosferden gerçekten hiçbir zaman sıkılacağımı sanmıyorum. Bunun için çok minnettarım", diyor Steur gururla.

Hollanda A Milli Takımı

Steur'un Premier Lig hayali gerçekleşti ancak hedefleri bununla sınırlı değil. İtalya'da 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Riccardo Cassano (Como), henüz resmî profesyonel maçına çıkmamış olmasına rağmen bu milli maç döneminde A milli takımda süre almayı umuyor.

Steur bu açıdan çok daha deneyimli olsa da sabırlı. "Hollanda A Milli Takımı, Ümit Milli Takım'daki her oyuncunun hayali. Dolayısıyla benim de hayalim. Elbette bir hedef ama çok uzak geleceğe bakan biri değilim; çünkü bunun pek bir anlamı olmadığını düşünüyorum."

"Oyuncu olarak kendimi mümkün olduğunca geliştirmeye çalışıyorum ve sonunda oraya ulaşmak istiyorum", diyen Steur, neye ihtiyacı olduğunu biliyor. "Çok oynamak, güçlenmek ve biraz daha deneyim kazanmak."

Şimdilik tüm dikkatini Danimarka Ümit Milli Takımı'na karşı oynanacak play-off maçlarına vermiş durumda. İstekli Steur'un aklında net bir hedef var: "Bu milli maç dönemi ancak Avrupa Şampiyonası'na gidersek başarılı sayılır!"

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