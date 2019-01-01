Sead Kolasinac: Mesut ile uğradığımız saldırı sonrası mental anlamda zorlandık

Arsenal forması giyen Sead Kolasinac, Avrupa Ligi'nde oynayacakları maç öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında takımından Mesut Özil ve Sead Kolasinac, Londra'da bir restoran çıkışı bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Bosnalı futbolcu, basın mensuplarına verdiği demeçte, uğradıkları bu saldırının mental olarak kendilerini zorladığını ancak bu olayı geride bırakarak dikkatini 'nde oynayacakları karşılaşmaya vermeyi tercih ettiğini söyledi:

"Geri döndüğüm için mutluyum. Mental olarak çok zor zamanlar geçirdim. Aynı zamanda birkaç antrenman da kaçırdık. Takıma döndüğüm için mutluyum ve sahaya çıkmak için hazırım. Bu olayın detaylarını konuşmak istemiyorum. Yaşandı ve geçmişte kaldı. Mesut için de öyle. Şimdi buradayız ve işimize odaklandık. Frankfurt ile önemli bir maç oynayacağız."

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Her iki oyuncu da Arsenal'in Avrupa Ligi F Grubu'nda ile oynayacağı maç kadrosunda yer alıyor.

Ancak Teknik Direktör Unai Emery, bu sezon yalnızca 71 dakika sahada kalan Mesut Özil'i dinlendirmeyi düşündüğünü açıkladı:

"Birçok maç oynuyoruz ve farklı oyuncuları kullanmak istiyorum. İlk 11 ve yedeklerde biraz rotasyon yapmayı düşünüyorum. Sokratis ve Mesut bu maçta forma giymeyecekler."