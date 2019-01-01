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Sead Kolasinac: İyi olduğumuzu düşünüyorum

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Getty Images
Mesut Özil ile birlikte Londra’da bıçaklı saldırıya uğrayan Sead Kolasinac, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Sead Kolasinac ve Mesut Özil, İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir restoranın önünde yaşadıkları talihsiz olayın ardından Arsenal’ın kampına geri döndü.

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Instagram hesabından Mesut Özil ile birlikte çekilen bir fotoğraf paylaşan Sead Kolasinac “İyi olduğumuzu düşünüyorum. Mesajlarınız için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

👊🏼 Think we‘re fine 😁 #M1Ö #SeoKol Thanks for your messages!

Sead Kolašinac (@seadk6)'in paylaştığı bir gönderi ()

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Olayın sonrasında yapılan açıklamada soyguna kalkışan motosikletli saldırganların, hala yakalanamadığını ama çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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