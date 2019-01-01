Sead Kolasinac: İyi olduğumuzu düşünüyorum
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Sead Kolasinac ve Mesut Özil, İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir restoranın önünde yaşadıkları talihsiz olayın ardından Arsenal’ın kampına geri döndü.
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Instagram hesabından Mesut Özil ile birlikte çekilen bir fotoğraf paylaşan Sead Kolasinac “İyi olduğumuzu düşünüyorum. Mesajlarınız için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Olayın sonrasında yapılan açıklamada soyguna kalkışan motosikletli saldırganların, hala yakalanamadığını ama çalışmaların sürdüğü belirtildi.