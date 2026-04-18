Scout, uzun süren dev transferin ardından Ajax'tan milyonlarca euro talep ediyor

Antony'nin Manchester United'a transferi, yıllar sonra bile Ajax'ı peşini bırakmıyor. 95 milyon avroluk rekor transfer – hâlâ kulüp rekoru – hukuki bir baş ağrısına dönüştü. Voetbal International'ın haberine göre, Amsterdam Temyiz Mahkemesi Haziran ayında sürüncemede kalan milyonlarca avroluk davada kararını verecek.

Brezilyalı oyuncu 2022'de rekor bir bedel karşılığında Amsterdam'dan ayrılmış ve sonunda Manchester United'a büyük bir zarar getirmişti. Antony geçen yıl sadece 22 milyon avroya Real Betis'e satıldı. Bu arada, transferle ilgili Ajax'a karşı talepler birikiyor. Daha önce Antony, kendisine kesilen cezalar konusunda Ajax ile bir uzlaşma sağlamıştı.

Menajer Junior Pedroso da gelirden bir pay talep etmişti. Sonunda tahkim yoluyla kendisine 1,25 milyon euro tahsis edildi. Ancak bu, Amsterdam ekibi için meselenin sonu değil.

Yeni bir talep, scout ve menajer Peter Gerards'tan geliyor. Gerards, Antony ve Lisandro Martínez'i önerdiğini ve kârın bir kısmına hak kazandığını iddia ediyor. Toplamda yaklaşık iki milyon euro talep ediyor.

Ajax, Gerards'ın nihai feragatnameyi imzaladığı önceki bir anlaşmaya dayanıyor. Kulübe göre, bu anlaşma ile tüm yükümlülükler yerine getirilmiş oldu. Gerards bunu reddediyor ve gelecekteki transferlerin bu anlaşmanın kapsamına girmediğini savunuyor.

Mahkeme 2024 yılında Ajax'ın lehine karar verdi, ancak Gerards temyize gitti. Dava şu anda temyiz mahkemesinde görülüyor ve her iki taraf da birbirine zıt görüşlerde. Bir uzlaşma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

Bu mesele, transfer dünyasındaki hassas bir sistemi ortaya koyuyor. FIFA kurallarına rağmen, transfer ücretlerinin büyük bir kısmı hala aracılara akıyor. Antony'nin durumunda da bu tutar milyonlara ulaşmıştı.

Ajax kulübü içinde, dışarıdan gelen gözlemcilerin dahil edildiği bu yapı gerginliğe yol açtı. Eski baş gözlemci Hans van der Zee’nin de aralarında bulunduğu kulüp içi gözlemciler, bu anlaşmalardan haberdar bile değildi ve daha sonra bu durumun alışılmadık bir çalışma şekli olduğunu belirttiler. Gerards ile olan işbirliği 2020 yılında sonlandırıldı.

9 Haziran'da mahkemenin nihai kararı açıklanacak. O zaman Ajax'ın Gerards'a tazminat ödemekle yükümlü olup olmadığı netleşecek.