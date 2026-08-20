24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Celtic v Heart of Midlothian - William Hill PremiershipGetty Images Sport
Book Scottish Premiership match tickets

Çeviri:

Scottish Premiership 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan fikstürler, bilet fiyatları, stat bilgileri ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premiership
Celtic
Rangers

Bu sezon birbirinden heyecanlı çok sayıda İskoçya maçına bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şey

Bu yılın başlarında İskoç Premiership sezonu tarihinde gördüğümüz en heyecan verici finişlerden birine tanıklık ettik ve gerilimi artıran bir başka unsur da bunun alışıldık iki takımlı 'Old Firm' yarışı olmamasıydı. Bu sezonun heyecanına ortak olmak için maç biletlerinizi bugün ayırtın.

Mayısta sinirleri geren bir günde Celtic Park'ta Hearts'a karşı son dakikalarda iki gol bulan Celtic, Edinburgh ekibinin 1960'tan bu yana ilk lig şampiyonluğunu kazanmasını engelledi. Hearts'ın acısını artıran bir diğer detay ise yaklaşık 8 ay boyunca zirvede yer almış olmalarıydı.

Şimdi Martin O'Neill yönetimindeki Bhoys, üst üste altıncı lig şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor; ya da inanılmaz ama son 16 sezondaki 15. şampiyonluğunu. Elbette İskoç futbol sahnesi sadece Celtic'ten ibaret değil ve Premiership'teki 12 takımın herhangi birini sahada izlemek için pek çok fırsat bulunuyor.

GOAL, biletlerin nereden satın alınabileceği, ne kadar olduğu ve daha fazlası dahil olmak üzere, İskoç Premiership maçlarında yerinizi nasıl alabileceğinize dair en güncel bilet bilgilerini sizin için derledi.

Yaklaşan öne çıkan İskoç Premiership maçları

Tarih ve saat (yerel)

Maç

Konum

Biletler

29 Ağu Cmt (15.00)

Celtic - Falkirk

Celtic Park (Glasgow)

Biletler

30 Ağu Paz (15.00)

Dundee - Hibernian

Dens Park (Dundee)

Biletler

30 Ağu Paz (15.00)

St. Mirren - Motherwell

SMiSA Stadium (Paisley)

Biletler

2 Eyl Çar (19.45)

Celtic - Aberdeen

Celtic Park (Glasgow)

Biletler

2 Eyl Çar (19.45)

Dundee - St. Johnstone

Dens Park (Dundee)

Biletler

2 Eyl Çar (19.45)

Motherwell - Dundee United

Fir Park (Motherwell)

Biletler

5 Eyl Cmt (15.00)

Rangers - Motherwell

Ibrox Stadium (Glasgow)

Biletler

19 Eyl Cmt (15.00)

St. Mirren - Dundee United

SMiSA Stadium (Paisley)

Biletler

19 Eyl Cmt (15.00)

Dundee - Motherwell

Dens Park (Dundee)

Biletler

20 Eyl Paz (12.00)

Celtic - Rangers

Celtic Park (Glasgow)

Biletler

İskoç Premiership biletleri nasıl alınır?

İskoç Premiership için resmi maç biletleri, ev sahibi kulüplerin kendi bilet platformları veya gişeleri üzerinden doğrudan satın alınabilir. Ligde merkezi bir bilet satış portalı kullanılmaz; bunun yerine 12 üye kulübün her biri kendi satışını kontrol eder ve yönetir.

Maç biletleri genellikle planlanan karşılaşma tarihinden iki ila dört hafta önce satışa çıkar. Kombine sahipleri stadyumlardaki koltukların büyük çoğunluğunu oluşturduğu için, kalan biletler açık ve kademeli öncelik dilimleri halinde satışa sunulur:

Önce kombine sahipleri / kulüp üyeleri: Platformlar maçtan 3-4 hafta öncesine kadar kombine sahipleri için, ekstra koltuk satın almaları amacıyla, ve resmi kulüp üyeleri için özel satın alma veya rezervasyon pencereleri açma eğilimindedir.

Genel satış: Eğer bilet kalırsa, bunlar yaklaşık olarak santra vuruşundan 1 ila 2 hafta önce genel satışa açılır.

Buna ek olarak taraftarlar, İskoç Premiership maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. Ticombo, alternatif kanallar üzerinden yerini garantilemek isteyenler için önde gelen satıcılardan biridir ve son dakika bileti almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

İskoç Premiership biletleri ne kadar?

İskoç Premiership'te resmi, genel giriş yetişkin maç biletleri genellikle £20-£50 arasında değişir; ancak yüksek profilli fikstürlerde standart bilet fiyatları ikiye hatta üçe katlanabilir.

Kulüplerin çoğu, ev sahibi oldukları maçları talebe göre iki ya da üç kategoriye ayırır ve bu da temel bilet fiyatını belirler:

Kategori A (premium maçlar): Bunlar Celtic veya Rangers'a karşı oynanan yüksek talep gören karşılaşmalardır; ayrıca Hearts ile Hibernian arasındaki Edinburgh Derbisi gibi yerel rekabetler de buna dahildir.

Kategori B/C (standart maçlar): Üst ligin geri kalan kulüplerine karşı oynanan rutin lig maçları.

Ek bilgi için kulübün resmi bilet portalını ya da güncel uygunluk durumu için Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

İskoç Premiership rekorları ve istatistikleri

Old Firm olarak bilinen Celtic-Rangers rekabeti, dünya futbolunda yerel düzeyde en uzun süren hakimiyet dönemini temsil ediyor. 56 lig şampiyonluğuyla Celtic zirvede yer alırken, Rangers 55 ile hemen arkasında bulunuyor.

Üst üste lig şampiyonlukları: Hem Celtic hem de Rangers art arda 9 lig şampiyonluğu kazanma rekorunu paylaşıyor. Celtic bunu iki kez başardı (1965-1974 ve 2011-2020), Rangers ise bunu 1988-1997 arasında gerçekleştirdi.

41 yıllık abluka: Hearts, 2025/26 sezonunda buna yaklaşsa da Old Firm dışında hiçbir kulüp 1985'ten bu yana lig şampiyonluğunu kazanamadı. O yıl Alex Ferguson yönetimindeki Aberdeen zafere ulaşmıştı.

Bir sezonda en çok puan: Nihai çıtanın sahibi Celtic. Martin O'Neill yönetimindeki ekip, 2001-02 sezonunda 103 puan topladı.

Bir sezonda en az puan: Artık var olmayan Gretna FC, 2007-08 sezonunda yalnızca 13 puan toplayarak en düşük rekorun sahibi oldu.

İskoç Premiership statları ve sahaları

Kulüp

Stat ve konum

Kapasite

Celtic

Celtic Park (Glasgow)

60.411

Rangers

Ibrox Stadium (Glasgow)

51.700

Aberdeen

Pittodrie Stadium (Aberdeen)

20.866

Hibernian

Easter Road Stadium (Edinburgh)

20.250

Heart of Midlothian

Tynecastle Park (Edinburgh)

19.852

Kilmarnock

BBSP Stadium (Kilmarnock)

18.128

Dundee United

Tannadice Park (Dundee)

14.223

Motherwell

Fir Park (Motherwell)

13.677

Dundee FC

Dens Park (Dundee)

11.850

St Johnstone

McDiarmid Park (Perth)

10.696

St Mirren

SMiSA Stadium (Paisley)

7.937

Falkirk

Falkirk Stadium (Falkirk)

7.937


BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin