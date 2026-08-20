Bu yılın başlarında İskoç Premiership sezonu tarihinde gördüğümüz en heyecan verici finişlerden birine tanıklık ettik ve gerilimi artıran bir başka unsur da bunun alışıldık iki takımlı 'Old Firm' yarışı olmamasıydı. Bu sezonun heyecanına ortak olmak için maç biletlerinizi bugün ayırtın.

Mayısta sinirleri geren bir günde Celtic Park'ta Hearts'a karşı son dakikalarda iki gol bulan Celtic, Edinburgh ekibinin 1960'tan bu yana ilk lig şampiyonluğunu kazanmasını engelledi. Hearts'ın acısını artıran bir diğer detay ise yaklaşık 8 ay boyunca zirvede yer almış olmalarıydı.

Şimdi Martin O'Neill yönetimindeki Bhoys, üst üste altıncı lig şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor; ya da inanılmaz ama son 16 sezondaki 15. şampiyonluğunu. Elbette İskoç futbol sahnesi sadece Celtic'ten ibaret değil ve Premiership'teki 12 takımın herhangi birini sahada izlemek için pek çok fırsat bulunuyor.

GOAL, biletlerin nereden satın alınabileceği, ne kadar olduğu ve daha fazlası dahil olmak üzere, İskoç Premiership maçlarında yerinizi nasıl alabileceğinize dair en güncel bilet bilgilerini sizin için derledi.

Yaklaşan öne çıkan İskoç Premiership maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Konum Biletler 29 Ağu Cmt (15.00) Celtic - Falkirk Celtic Park (Glasgow) Biletler 30 Ağu Paz (15.00) Dundee - Hibernian Dens Park (Dundee) Biletler 30 Ağu Paz (15.00) St. Mirren - Motherwell SMiSA Stadium (Paisley) Biletler 2 Eyl Çar (19.45) Celtic - Aberdeen Celtic Park (Glasgow) Biletler 2 Eyl Çar (19.45) Dundee - St. Johnstone Dens Park (Dundee) Biletler 2 Eyl Çar (19.45) Motherwell - Dundee United Fir Park (Motherwell) Biletler 5 Eyl Cmt (15.00) Rangers - Motherwell Ibrox Stadium (Glasgow) Biletler 19 Eyl Cmt (15.00) St. Mirren - Dundee United SMiSA Stadium (Paisley) Biletler 19 Eyl Cmt (15.00) Dundee - Motherwell Dens Park (Dundee) Biletler 20 Eyl Paz (12.00) Celtic - Rangers Celtic Park (Glasgow) Biletler

İskoç Premiership biletleri nasıl alınır?

İskoç Premiership için resmi maç biletleri, ev sahibi kulüplerin kendi bilet platformları veya gişeleri üzerinden doğrudan satın alınabilir. Ligde merkezi bir bilet satış portalı kullanılmaz; bunun yerine 12 üye kulübün her biri kendi satışını kontrol eder ve yönetir.

Maç biletleri genellikle planlanan karşılaşma tarihinden iki ila dört hafta önce satışa çıkar. Kombine sahipleri stadyumlardaki koltukların büyük çoğunluğunu oluşturduğu için, kalan biletler açık ve kademeli öncelik dilimleri halinde satışa sunulur:

Önce kombine sahipleri / kulüp üyeleri: Platformlar maçtan 3-4 hafta öncesine kadar kombine sahipleri için, ekstra koltuk satın almaları amacıyla, ve resmi kulüp üyeleri için özel satın alma veya rezervasyon pencereleri açma eğilimindedir.

Genel satış: Eğer bilet kalırsa, bunlar yaklaşık olarak santra vuruşundan 1 ila 2 hafta önce genel satışa açılır.

Buna ek olarak taraftarlar, İskoç Premiership maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. Ticombo, alternatif kanallar üzerinden yerini garantilemek isteyenler için önde gelen satıcılardan biridir ve son dakika bileti almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

İskoç Premiership biletleri ne kadar?

İskoç Premiership'te resmi, genel giriş yetişkin maç biletleri genellikle £20-£50 arasında değişir; ancak yüksek profilli fikstürlerde standart bilet fiyatları ikiye hatta üçe katlanabilir.

Kulüplerin çoğu, ev sahibi oldukları maçları talebe göre iki ya da üç kategoriye ayırır ve bu da temel bilet fiyatını belirler:

Kategori A (premium maçlar): Bunlar Celtic veya Rangers'a karşı oynanan yüksek talep gören karşılaşmalardır; ayrıca Hearts ile Hibernian arasındaki Edinburgh Derbisi gibi yerel rekabetler de buna dahildir.

Kategori B/C (standart maçlar): Üst ligin geri kalan kulüplerine karşı oynanan rutin lig maçları.

Ek bilgi için kulübün resmi bilet portalını ya da güncel uygunluk durumu için Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

İskoç Premiership rekorları ve istatistikleri

Old Firm olarak bilinen Celtic-Rangers rekabeti, dünya futbolunda yerel düzeyde en uzun süren hakimiyet dönemini temsil ediyor. 56 lig şampiyonluğuyla Celtic zirvede yer alırken, Rangers 55 ile hemen arkasında bulunuyor.

Üst üste lig şampiyonlukları: Hem Celtic hem de Rangers art arda 9 lig şampiyonluğu kazanma rekorunu paylaşıyor. Celtic bunu iki kez başardı (1965-1974 ve 2011-2020), Rangers ise bunu 1988-1997 arasında gerçekleştirdi.

41 yıllık abluka: Hearts, 2025/26 sezonunda buna yaklaşsa da Old Firm dışında hiçbir kulüp 1985'ten bu yana lig şampiyonluğunu kazanamadı. O yıl Alex Ferguson yönetimindeki Aberdeen zafere ulaşmıştı.

Bir sezonda en çok puan: Nihai çıtanın sahibi Celtic. Martin O'Neill yönetimindeki ekip, 2001-02 sezonunda 103 puan topladı.

Bir sezonda en az puan: Artık var olmayan Gretna FC, 2007-08 sezonunda yalnızca 13 puan toplayarak en düşük rekorun sahibi oldu.

İskoç Premiership statları ve sahaları

Kulüp Stat ve konum Kapasite Celtic Celtic Park (Glasgow) 60.411 Rangers Ibrox Stadium (Glasgow) 51.700 Aberdeen Pittodrie Stadium (Aberdeen) 20.866 Hibernian Easter Road Stadium (Edinburgh) 20.250 Heart of Midlothian Tynecastle Park (Edinburgh) 19.852 Kilmarnock BBSP Stadium (Kilmarnock) 18.128 Dundee United Tannadice Park (Dundee) 14.223 Motherwell Fir Park (Motherwell) 13.677 Dundee FC Dens Park (Dundee) 11.850 St Johnstone McDiarmid Park (Perth) 10.696 St Mirren SMiSA Stadium (Paisley) 7.937 Falkirk Falkirk Stadium (Falkirk) 7.937



