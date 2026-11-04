West Ham United, Championship'deki yükselme mücadelesine yeniden ivme kazandırmak için eski orta saha oyuncusu Scott Parker'ı iki buçuk yıllık sözleşmeyle yeni teknik direktörü olarak göreve getirdi. 46 yaşındaki Parker, Southampton ve West Bromwich Albion karşısında evinde üst üste alınan yenilgilerin ardından salı günü görevden alınan Nuno Espirito Santo'nun yerini aldı.

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Eski orta saha oyuncusu teknik direktörlük görevini devraldı

Parker, Londra Stadyumu'na dönüyor. Mayıs 2024'te David Moyes'un ayrılmasından bu yana West Ham'ın dördüncü kalıcı teknik direktörü olan Parker, nisan ayında küme düşen Burnley'den ayrıldığından beri görev yapmıyordu. Ligde sekizinci sırada bulunan bir kadronun başına geçiyor. Parker'a A takım antrenörleri Steve Potts, Gerard Prenderville ve Billy Lepine ile sportif direktör Mark Noble yardımcı olacak.

Son altı maçının ikisini kazanan West Ham, şu anda lider Middlesbrough'un altı puan gerisinde.

Geri dönen teknik direktör hızlı yükselişi hedefliyor

Doğu Londra'daki dört yıllık futbolculuk döneminde 129 maça çıkan ve üst üste üç kez yılın oyuncusu seçilen Parker, dönüşü hakkında kulübün resmî internet sitesine konuştu: "Bu görevi üstlenmek ve benimle ailem için çok şey ifade eden bir kulübe dönmek, benim için büyük bir gurur kaynağı.

"Burada muhtemelen başka hiçbir yerde hissetmediğim bir sıcaklık, sevgi ve duygu vardı. Sürekli öne çıkan bir şey vardı: Buradaki taraftarlarla kurduğum ilişki. O yakınlığı ve saygıyı hemen hissettim.

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"Her şeyden önce bu, beni çok heyecanlandıran bir fırsat. Bizi yeniden Premier League'e taşımak isteyen kişi olmak ve şu anda bu futbol kulübünün teknik direktörlüğünü yapmak benim için bir ayrıcalık ve onur.

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"Enerjim, coşkum, arzum ve tutkum içimde sonuna kadar hissediliyor. Bunun mümkün olduğuna dair ilk görüşme yapılır yapılmaz hissettiğim şey de buydu. Tam olarak bu yüzden buradayım ve burada olmak istiyorum."

Daha önce Fulham, Bournemouth ve Burnley'i ikinci ligden üst lige çıkaran Parker, kulüp yönetimiyle yaptığı ilk görüşmelere de değindi: "Karim [Virani, geçici CEO] ve Daniel [Kretinsky, en büyük hissedar] ile yaptığım ilk görüşmelerden, kulübü mümkün olan en kısa sürede Premier League'e döndürme konusunda ortak bir vizyona ve isteğe sahip oldukları açıktı. Ben de bu hedefi paylaşıyorum ve buna ulaşabileceğimize çok güveniyorum.

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"Bu ligde üç kez bulundum ve üçünde de üst lige çıktım. Zorlu bir lig olduğu kesinlikle inkâr edilemez.

"İstikrarı sağlamak için nelere ihtiyacımız olduğunu anlamak adına deneyimimin ve bilgimin son kırıntısına kadar kullanacağım."

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Geçici CEO, yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı kararı övdü

Yönetim kurulunun cumartesi günü West Brom karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından neden eski orta saha oyuncusuna yöneldiğini açıklayan geçici CEO Karim Virani, kulübün internet sitesine şunları söyledi: "West Ham United'da ve futbol dünyasında büyük saygı gören biri. Yeni teknik direktörümüz olması konusunda yönetim kurulunun oy birliğiyle tercih ettiği isimdi.

"Futbolculuk ve antrenörlük kariyeri boyunca edindiği olağanüstü bir deneyime ve birikime, EFL Championship'te teknik direktör olarak başarısını ortaya koyan açık bir geçmişe ve West Ham United'a, kulübün kimliğine, sadık ve tutkulu taraftarlarımıza dair derin bir anlayışa sahip.

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"Bütün bu unsurların onu bizi ileriye taşıyacak ve kulübün bu sezon ve sonrasında hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak doğru kişi yaptığına inanıyoruz.

"Scott burada herkesin tam desteğine sahip. Kendisiyle şimdiye kadar yaptığımız görüşmeler ışığında, West Ham United'ı ve taraftarlarımızı hepimizin büyük gurur duyacağı şekilde temsil edeceğine inanıyoruz."

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Toparlanma hedefindeki ilk durak Cardiff deplasmanı

Parker, son dönemdeki düşüşün ardından hemen toparlanmayı hedefleyen West Ham'ın başında ilk maçına çarşamba akşamı Cardiff City deplasmanında çıkacak. Yeni teknik direktör yaklaşan millî maç arasından önce doğrudan yükselme sıralarıyla arasındaki farkı kapatmaya çalışırken, Güney Galler'de olumlu bir sonuç almak kritik önem taşıyacak.

Bu arada Doğu Londra ekibi, önümüzdeki günlerde ve haftalarda Parker'ın teknik ekibine yapılacak takviyelerle ilgili yeni açıklamalarda bulunacak.