Orta saha oyuncusu bireysel çalışmalar için Castel Volturno'ya döndü

Napoli, resmi bir güncellemeyle iyileşme sürecindeki olumlu adımları doğruladı ve oyuncunun "SSC Napoli Training Center'a döndüğünü ve salonda kişiselleştirilmiş bir seans gerçekleştirdiğini" açıkladı. Henüz taktik çalışmalarda grupla birlikte sahalara dönmemiş olsa da, kulübün sağlık ekibinin gözetiminde fiziksel aktiviteye başlamış olması çok büyük bir ileri adım anlamına geliyor. Massimiliano Allegri, sezonun zorlu bir bölümünde orta sahadaki bitmek bilmeyen motorundan yoksun şekilde ilerlemek zorunda kaldı ve onun dönüşü kadro için bir dönüm noktası olarak görülecek.

Eski Manchester United oyuncusunun yokluğu, yoğun fikstür döneminde fazlasıyla hissedildi. McTominay, Napoli; Inter, Bologna ve Fiorentina gibi rakiplere karşı yüksek öneme sahip karşılaşmalara çıkarken kenardan izlemek zorunda kaldı. Ceza sahasına geç koşular yapma becerisi ve enerjisi, İtalya'daki ilk döneminin ayırt edici özellikleri haline geldi ve Serie A'daki bu kritik mücadelelerde varlığı ciddi biçimde arandı.

Mevcut rehabilitasyon programı öngörülmeyen herhangi bir aksaklık olmadan devam ederse, McTominay'nin ilk başta korkulandan çok daha erken bir zamanda kadro için uygun hale gelmesi son derece gerçekçi bir ihtimal. Sağlık ekibi, egzersize verdiği fiziksel tepkiyi ve kalp atış hızını yakından takip ediyor, ancak durumuna ilişkin iyimserlik her geçen gün artıyor. Fiziksel gücüne ve dayanıklılığına bu denli bağımlı bir oyuncu için sahalara dönmeden önce yüzde 100 hazır olduğundan emin olmak kulübün mutlak önceliği, ancak teknik ekip açısından işaretler son derece cesaret verici olmaya devam ediyor.

Rekabetçi dönüş için hedef Frosinone maçı

Devam eden milli ara zamanlaması İskoç oyuncu için daha iyi olamazdı. Yurt içi maçlara ara verilmiş olması, McTominay'ye maç günü baskısını hemen hissetmeden kondisyonunu yeniden yükseltmesi için gerekli zamanı sağlıyor. Resmi maçlara dönüşü için hedeflenen tarih, Napoli teknik ekibi tarafından şimdiden takvimde işaretlendi.

Frosinone ile karşılaşmak, Napoli'nin Serie A tablosunun üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırması adına kritik bir fırsat anlamına geliyor ve tam olarak hazır bir McTominay'ye sahip olmak önemli bir taktik avantaj olurdu. Conte'nin sistemi, merkez orta saha ikilisinden yüksek yoğunluk talep ediyor ve İskoç oyuncuyla Frank Anguissa arasındaki ortaklık, şimdiden ligin fiziksel olarak en baskın ikililerinden biri olabileceğine dair işaretler verdi.

Merkez bölgelerdeki derinlikleri konusunda soru işaretleriyle karşı karşıya kalan bir takım için bu dönüşün önemi abartılamaz. Yokluğunda başka oyuncular boşluğu doldurmak için devreye girse de, hiçbiri McTominay'nin Stadio Diego Armando Maradona'ya getirdiği o benzersiz profile sahip değil.

Allegri'nin taktik planları üzerindeki etkisi

Antonio Conte için yıldız orta sahasının dönüşü, tercih ettiği taktik düzenlere yeniden dönme fırsatı sunuyor. İtalyan teknik adam, McTominay'nin uyum yeteneğini ve çalışma temposunu sık sık övdü; bunlar, onun talepkâr liderlik tarzı altında başarılı olmak isteyen herhangi bir oyuncu için vazgeçilmez özellikler. Inter ve Fiorentina maçlarında Napoli, geçiş anlarında çoğu zaman o ekstra sertlikten yoksun görünüyordu; 27 yaşındaki oyuncu ise bunu fazlasıyla sağlıyor.

Taktik faydaların ötesinde, kalple ilgili bir operasyonun ardından bir takım arkadaşının geri döndüğünü görmek soyunma odası için çok büyük bir psikolojik destek anlamına geliyor. Bu tür sağlık korkuları, dünyanın en katı tıbbi protokollerinden bazılarına sahip olan İtalyan futbolunda her zaman son derece ciddiyetle ele alınıyor. McTominay'nin bu engelleri aşmış olması ve şimdiden yeniden salona dönmesi, hem sağlık ekibinin uzmanlığının hem de oyuncunun iyileşme süreci ile sağlığına yaklaşımındaki profesyonelliğinin bir göstergesi niteliğinde.

Frosinone maçı yaklaşırken tüm gözler Castel Volturno'dan gelecek antrenman raporlarında olacak. McTominay önümüzdeki günlerde bireysel salon çalışmalarından tam takım antrenmanına geçebilirse, yalnızca yedek kulübesinden oyuna girmesi değil, maça ilk 11'de başlama ihtimali de doğabilir.