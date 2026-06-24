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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Schweinsteiger, Fildişi Sahili'ne yönelik ırkçı açıklamalar yapmakla suçlanıyor... Özür diledi mi?

Almanya - Fildişi Sahili
Almanya
Fildişi Sahili
Dünya Kupası
B. Schweinsteiger
Almanya
Côte d’Ivoire
Kanada

Kullandığı ifadeler Almanya’da geniş çapta öfkeye yol açtı

Bir basın raporuna göre, eski Alman yıldız Bastian Schweinsteiger, 2026 Dünya Kupası sırasında yaptığı açıklamalar nedeniyle ülkesinde sert eleştirilere maruz kalıyor.

"Fußball Mercato" sitesine göre, 2026 Dünya Kupası sırasında Alman ARD kanalında spor yorumcusu olarak görev yapan eski Bayern Münih orta saha oyuncusu, Almanya'nın Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup etmesinden önce yaptığı uygunsuz yorumların ardından yoğun bir incelemeye maruz kalıyor.

Analizine yönelik herhangi bir itiraz olmamasına rağmen, kullandığı bazı ifadeler ülkede geniş çapta öfkeye yol açtı.

"Filler" lakablı Fildişi Sahili milli takımının oyun stilini tanımlarken Schweinsteiger, "Afrika futbolu"na atıfta bulunarak bunu "geleneksel olmayan, rastgele ve biraz vahşi, tamamen taktiksel olmayan" olarak nitelendirdi.

 “Vahşi” kelimesini kullanması Almanya’da büyük bir tartışma yarattı; pek çok kişi, bu açıklamaların ırkçı ve sömürgeci imalar içerdiğini düşündü.

Dünya Kupası
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Ekvator
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Almanya
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Fildişi Sahili
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 Eleştirilere rağmen Schweinsteiger kamuoyuna bir özür açıklaması yapmadı ve kanal tarafından kendisine herhangi bir ceza uygulanmadı.

 Schweinsteiger, dün gece İngiltere ile Gana arasındaki maç (0-0) sırasında canlı bir program sunuyordu; bu da açıklamaları nedeniyle cezalandırılmadığını doğruluyor.

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