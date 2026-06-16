2026 Dünya Kupası'nda Mısır ile Belçika arasında oynanan maçın kulislerinde, Alman efsane Bastian Schweinsteiger'in başrolünde olduğu dikkat çekici bir olay yaşandı. Schweinsteiger, maçın ardından Firavunlar'ın oyuncularından birine büyük hayranlığını dile getirdi.

Mısır milli takımı, turnuvanın en güçlü adaylarından biri olan Belçika karşısında güçlü bir performans sergileyerek, her iki takımın da 7. gruptaki ilk maçında 1-1'lik bir beraberlik elde etti.

Medya mensubu Muhammed El-Mahmoudi, "On Sport" kanalında Schweinsteiger'in maçı yakından takip ettiğini ve Mısır milli takımının bek oyuncusu Muhammed Hani'nin maç boyunca sergilediği performansa dikkatini çektiğini açıkladı.

El-Mahmoudi, Alman futbol efsanesinin maçın ardından özellikle Muhammed Hani hakkında bilgi aldığını ve Belçika milli takımı karşısında sergilediği performanstan sonra onunla görüşmek istediğini belirtti.

İlginç olan ise, Schweinsteiger'in övgüsünün, Muhammed Hani'nin ikinci yarıda kendi kalesine attığı ve Belçika milli takımına beraberlik golünü kazandıran kendi kalesine attığı golüne rağmen gelmiş olması.

El-Mahmoudi'nin aktardığına göre, Schweinsteiger, savunma ve hücumda olağanüstü bir performans sergileyen ve "Kırmızı Şeytanlar"ın yıldızı Jérémy Doku'nun tehlikesini bertaraf etmeyi başaran Mohamed Hani'yi maçın en iyi oyuncusu olarak değerlendirdi.

Eski Alman yıldızın övgüsü, Mısır milli takım oyuncularının Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında sergiledikleri performansın kalitesini yansıtıyor, özellikle de Firavunlar, maçın her iki takımın da birer gol attığı berabere sonuçlanmasından önce galibiyete çok yakındı.

Mısır milli takımı, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini elde etmek ve bir sonraki tura yükselme şansını artırmak için Yeni Zelanda ile oynayacağı bir sonraki maça hazırlanıyor.

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