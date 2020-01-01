Schweinsteiger: Bayern Münih üçlü şampiyonluk yaşayabilir
Bastian Schweinsteiger, Bayern Münih'in hem Bundesliga, hem DFB-Pokal hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğini söyledi.
2002 ve 2015 yıllarında Bayern Münih forması giyen ve sayısız kupa kazanan eski Alman futbolcu Schweinsteiger, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a verdiği röportajında şunları söyledi:
"Avrupa arenasında Bayern muhteşem bir takım. Hele ki Liverpool da elendiğine göre Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirler."
"DFB-Pokal'da Frankfurt ile kendi evlerinde oynayacaklar. Seyirci olmadığı sürece ev sahibi avantajı olmayacak olsa da kendi sahanı daha iyi bilirsin."
2012-13 yılında Bayern ile üçlü şampiyonluk yaşayan ve şu anda televizyonda yorumculuk yapan Schweinsteiger antrenörlük kariyerine başlayacağının sinyalini de verdi:
"Eğer iyi bir proje gelirse değerlendiririm ama bir şey yaparken kazanmak ve düzgün bir iş yapmak isterim."