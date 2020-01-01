Schweinsteiger: Bayern Münih üçlü şampiyonluk yaşayabilir

Bayern Münih'in eski oyuncularından Bastian Schweinsteiger, Bavyera ekibinin bu sezon üçlü zafer elde edebileceğini söyledi.

Bastian Schweinsteiger, 'in hem , hem DFB-Pokal hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğini söyledi.

2002 ve 2015 yıllarında Bayern Münih forması giyen ve sayısız kupa kazanan eski Alman futbolcu Schweinsteiger, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a verdiği röportajında şunları söyledi:

"Avrupa arenasında Bayern muhteşem bir takım. Hele ki da elendiğine göre Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirler."

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"DFB-Pokal'da Frankfurt ile kendi evlerinde oynayacaklar. Seyirci olmadığı sürece ev sahibi avantajı olmayacak olsa da kendi sahanı daha iyi bilirsin."

2012-13 yılında Bayern ile üçlü şampiyonluk yaşayan ve şu anda televizyonda yorumculuk yapan Schweinsteiger antrenörlük kariyerine başlayacağının sinyalini de verdi:

"Eğer iyi bir proje gelirse değerlendiririm ama bir şey yaparken kazanmak ve düzgün bir iş yapmak isterim."