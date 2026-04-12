Schuurs, Ajax'taki eski takım arkadaşı hakkında övgü dolu sözler sarf ediyor

Perr Schuurs, Pazar günü Goedemorgen Eredivisie programında kendisine "şimdiye kadar en iyi takım arkadaşın kimdi?" sorusu soruldu. Şu anda kulüpsüz olan stoper, bu soru üzerinde fazla düşünmeden Ajax'taki eski bir takım arkadaşının adını verdi.

Schuurs, sunucu Milan van Dongen'in sorusuna "Ryan Gravenberch" diye cevap veriyor. "Arkadaşlarım bana sık sık şunu soruyor: Gravenberch mi, Frenkie de Jong mu? Ama benim için her zaman Ryan'dı."

"Oynama tarzı, boyu... Bunları çok az görürsünüz. Her zaman belirleyici. Onu her zaman çok iyi bulmuşumdur," diyor Schuurs, Liverpool ve Hollanda milli takımının orta saha oyuncusu hakkında coşkuyla.

Hans Kraay junior daha sonra Schuurs'un Gravenberch'in boyu hakkındaki yorumuyla ne demek istediğini öğrenmek istiyor. "Oldukça uzun, 1,88 metre falan. Ve çok teknik. Aldığı her topta iki kez arkasına bakıyor," diye açıklıyor Limburglu stoper.

"Ve bu özelliği eskiden de vardı. Altı yıl önce falan. Dikkat çeken bir çocuktu," diyor Schuurs, Van Dongen'e göre 1,90 metre boyundaki Gravenberch hakkında.

Gravenberch, Schuurs gibi 2018 ile 2022 yılları arasında Ajax'ın A kadrosunda yer aldı. Orta saha oyuncusu (23), Amsterdam'da Bayern Münih'e transfer oldu, ardından 2023'te Liverpool'a katıldı.