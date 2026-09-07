Schumacher'in kabusunu hatırlatan an: Hollanda efsanesinin oğlu, Ajax'ın yeteneğini ağır bir sakatlıkla karşı karşıya bıraktı

Hollanda derbisinde asıl olay, bitiş düdüğü değildi; bitişe on dakika kala yaşanan o dehşet verici andı. Johan Cruyff Stadı bir anda kaos ve şok sahnesine dönüştü.

Ajax Amsterdam'ın genç savunmacısı Aaron Bouwman (19 yaşında), Eindhoven'ın 3-1 kazandığı karşılaşmada ağır bir sakatlık yaşadı ve acilen hastaneye kaldırıldı.

Dehşet anı: Geç bir müdahale kavgayı fitilledi

Olay, Hollanda futbolunun efsanesi Mark van Bommel'in oğlu, kanat oyuncusu Ruben van Bommel'in geç ve pervasız müdahalesinin ardından 80. dakikada meydana geldi.

Sert ve doğrudan gerçekleşen çarpışmanın ardından Bouwman, tam bir şaşkınlık ortamında acıyla kıvranarak yere yığıldı. Ardından saha, müdahalenin sertliğine tepki gösteren iki takım oyuncuları arasındaki sürtüşme ve şiddetli tartışma alanına dönüştü.

Sağlık ekibi hızlıca müdahale etti ve genç oyuncu doğrudan ambulansla nakledildi; böylece kimsenin görmek istemeyeceği bir tabloyla perde kapandı.

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Şok edici teşhis ve uzun bir yokluk

Ajax Amsterdam, endişe verici resmi bir açıklamayla, genç savunmacısının hastanede geçirdiği ilk tetkiklerin sonuçlarını duyurdu.

Kulüp, Bouwman'ın "göğüs kemiğinde gerilme ve akciğerde ezik" yaşadığını doğruladı; bu, önümüzdeki saatlerde hastanede yakın tıbbi gözetim altında kalmasını gerektiren ciddi bir sakatlık.

Kulüp ayrıca yokluk süresine ilişkin tutumunu netleştirerek, oyuncunun içinde bulunulan eylül ayının sonuna kadar sahalardan kesin olarak uzak kalacağını doğruladı. Bu, akademinin en dikkat çekici yeteneklerinden birinin kariyeri açısından ağır bir darbe.

Hollanda'da öfke ve 1982 felaketiyle kıyaslama

Sert müdahale, Hollanda spor camiasında sessizce geçiştirilmedi; geniş çaplı bir öfke ve kınama dalgası ateşledi.

Ünlü spor yazarı Hugo Borst ise daha da ileri giderek, bu görüntüyü 1982 Dünya Kupası yarı finalinde Alman kaleci Harald Schumacher ile Fransız Patrick Battiston arasında yaşanan ve neredeyse ikincisinin hayatına mal olan o unutulmaz, vahşi çarpışmaya benzetti.

Bu kıyaslama, Van Bommel'in oğlunun müdahalesinin yarattığı şokun boyutunu yansıtıyor.

Soyunma odasında pişmanlık ve özür

Eindhoven ise durumu hızla yatıştırmaya çalıştı. Kulübün sportif direktörü Ernest Stewart, Ruben van Bommel'in sakatlığın ciddiyetini görür görmez büyük bir pişmanlık ve derin bir üzüntü yaşadığını açıkladı.

Stewart, oyuncunun uzun süre beklemediğini; aksine bitiş düdüğü çalar çalmaz doğrudan Ajax Amsterdam'ın soyunma odasına giderek olanlar için oyunculara ve teknik ekibe şahsen özür dilediğini, bu jestle yaşananların kasıtlı olmadığını vurgulamaya çalıştığını sözlerine ekledi.