Schumacher'in kabusunu hatırlatan an: Hollanda efsanesinin oğlu Ajax'ın genç yeteneğinin sezonunu bitirdi

Hollanda derbisinin en dikkat çeken anı bitiş düdüğü değildi; asıl olay, sonun on dakika öncesinde yaşanan o korkunç andı. Philips Stadı bir kaos ve şok sahnesine dönüştü.

Ajax Amsterdam'ın genç savunmacısı Aaron Bouman (19), Eindhoven'ın 3-1 kazandığı karşılaşmada hayatını tehlikeye sokabilecek ağır bir sakatlık geçirdi ve ardından acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Dehşet anı: Geç bir müdahale kavgayı ateşledi

Olay, Hollanda futbolunun efsanesi Mark van Bommel'in oğlu, kanat oyuncusu Ruben van Bommel'in geç ve pervasız kayma müdahalesinin ardından 80. dakikada yaşandı.

Temas sert ve doğrudandı; Bouman bunun üzerine acıyla kıvranarak yere yığıldı ve tam bir şaşkınlık havası oluştu. Ardından saha, müdahalenin sertliğini protesto eden iki takımın oyuncuları arasında bir arbede ve şiddetli bir kavga alanına dönüştü.

Sağlık ekibi hızla müdahale etti ve genç oyuncu doğrudan ambulansla nakledildi. Böylece derbi, kimsenin görmek istemeyeceği bir sahneyle perdesini kapadı.

Şok edici teşhis ve uzun bir yokluk

Ajax Amsterdam, endişe verici resmi bir açıklamayla, genç savunmacısının hastanede tabi tutulduğu ilk tetkiklerin sonuçlarını duyurdu.

Kulüp, Bouman'ın "göğüs kemiğinde çatlak ve akciğerde ezik" bir sakatlık geçirdiğini doğruladı. Bu, önümüzdeki saatlerde hastanede titiz bir tıbbi gözetim altında kalmasını gerektiren ciddi bir sakatlık.

Kulüp ayrıca yokluk süresine ilişkin tutumunu netleştirerek, oyuncunun içinde bulunulan eylül ayının sonuna kadar sahalardan kesin olarak uzak kalacağını doğruladı. Bu, akademinin en dikkat çeken yeteneklerinden birinin kariyerine indirilmiş sert bir darbe oldu.

Hollanda'da öfke ve 1982 felaketiyle kıyaslama

Sert müdahale, Hollanda spor camiasında sessizce geçiştirilmedi; geniş çaplı bir öfke ve kınama dalgası patlak verdi.

Ünlü spor yorumcusu Hugo Borst daha da ileri giderek, bu anı; Alman kaleci Harald Schumacher ile Fransız Patrick Battiston arasında 1982 Dünya Kupası yarı finalinde yaşanan, unutulmaz ve vahşi o meşhur temasla kıyasladı. O temas, Battiston'ın da hayatını neredeyse tehlikeye atmıştı.

Bu kıyaslama, Van Bommel'in oğlunun müdahalesinin yol açtığı şokun boyutunu yansıtıyor.

Soyunma odasında pişmanlık ve özür

Eindhoven kulübü ise durumu hızla yatıştırmaya çalıştı ve kulübün sportif direktörü Ernst Stewart, Ruben van Bommel'in sakatlığın ciddiyetini görür görmez büyük bir pişmanlık ve derin bir üzüntü duyduğunu açıkladı.

Stewart, oyuncunun uzun süre beklemediğini, aksine bitiş düdüğü çalar çalmaz doğrudan Ajax Amsterdam'ın soyunma odasına giderek yaşananlar için oyunculara ve teknik ekibe şahsen özür dilediğini ekledi. Bu, oyuncunun olanların kasıtlı olmadığını vurgulamaya çalıştığı bir jestti.