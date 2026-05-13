Schreuder, kötü gidişat ve hayal kırıklığı yaratan sezon sonu sonrasında görevden alındı

Alfred Schreuder, Diriyah SC'nin teknik direktörlüğünden görevden alındı. Ben Jacobs'un haberine göre, Dick Schreuder'in kardeşi, Khaled Al-Atwi ile değiştirildi.

Schreuder, Aralık 2025'ten beri Diriyah SC'nin teknik direktörlüğünü yapıyordu. Kulüp, Suudi Arabistan'ın ikinci liginde mücadele ediyor.

Schreuder'in görevi, kulübü ülkenin en üst ligine çıkarmaktı, ancak son iki mağlubiyetin ardından bu hedef artık mümkün olmadığından kulüp onu görevden almaya karar verdi.

Schreuder daha önce Club Brugge, FC Twente, Ajax ve TSG Hoffenheim gibi kulüplerde baş antrenör olarak görev yapmıştı.

Son kulübünde Julian Nagelsmann ile tanıştı. Alman teknik adam, Schreuder'den önümüzdeki yaz 2026 Dünya Kupası'nda kendisine yardımcı olmasını istedi.

Böylece Schreuder önümüzdeki dönemde boş durmak zorunda kalmayacak. Almanya'daki yardımcı antrenörlük görevine tamamen odaklanabilecek.



