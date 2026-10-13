Manchester United'ın eski yıldızı transferlerin iyileştirilmesini istiyor

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Manchester United efsanesi Paul Scholes, eski takımının stoper ikilisi Harry Maguire ve Lisandro Martinez'i değiştirmediği sürece Premier Lig'i kazanamayacağını düşünüyor.

Manchester United'ın sezona yaptığı kötü başlangıç geçtiğimiz cumartesi günü de devam etti; Michael Carrick'in takımı, on kişiyle oynayan Tottenham ile 1-1 berabere kalmaktan fazlasını yapamadı.

Old Trafford'a gitmeden önce puan tablosunun son sırasında yer alan Tottenham, maçın uzun bölümlerinde oyuna hâkim oldu ve öne geçmek için birçok fırsat harcadı.

Bryan Mbeumo, maçın bitimine 20 dakika kala oyunun akışına ters bir golle beraberliği bozdu. Ardından Rodrigo Bentancur, Luke Shaw'a kafa atması nedeniyle kırmızı kart görünce Tottenham on kişiye düştü; buna rağmen Dominic Solanke son anlarda Spurs adına eşitliği sağladı.

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Manchester United'ın performansı Scholes'u büyük bir hayal kırıklığına uğrattı ve hayal kırıklığı yaratan yaz transfer dönemenin eski kulübünü şimdiden olumsuz etkilemeye başladığını düşünüyor.

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Scholes, "The Good, The Bad and The Football" adlı podcast'te şunları söyledi: "Tottenham, cumartesi günkü maçtan önce ligin son sırasındaydı ve Manchester United'a tamamen hâkim oldular."

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre Scholes şöyle devam etti: "Transferler hakkında çok konuşuyoruz, değil mi? Amaç takımını geliştirmek ve Elliot Anderson gibi biri onları daha iyi hale getirir, ancak getirdikleri oyuncuların onları daha iyi yapacağından emin değilim."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Hücum bölgelerinde iyi olduklarını düşünüyorum, ama stoperlerine bakın; bu, sahada yıllardır çözülmeyen bir bölge."

Ve ekledi: "İki üç yıldır aynı stoper ikilisine sahibiz ve onlarla başarılı olamayacağımızı biliyoruz. Onlarla asla Premier Lig'i kazanamayacağız."

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Açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Manchester United'ın yeni bir savunma hattına ihtiyacı var."



