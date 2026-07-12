Schober, İsviçreli oyuncunun oyundan atılmasıyla ilgili: Messi’den ve futboldan nefret ettik!

Mısırlı spor yorumcusu Ahmed Shubair, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İsviçre arasında oynanan maçta yaşanan tartışmalı hakem kararı hakkındaki yorumuyla büyük bir tartışma yarattı; Şubayr, video yardımlı hakemlik (VAR) sisteminin devreye girmesinin ardından İsviçreli forvet Breel Embolo'nun oyundan atılmasına yol açan Portekizli hakem João Pinheiro'nun kararını sert bir şekilde eleştirdi.

Şubayr, “X” platformundaki hesabından şunları yazdı: “İsviçre cesaretini gösterdi ve Arjantin ile berabere kaldı. Harika bir maç çıkarıyor ve galibiyete doğru emin adımlarla ilerliyordu ki, hakem ve VAR müdahale ederek Arjantinli oyuncuya gösterdiği sarı kartı iptal etti, ardından bunu Embolo’ya ikinci uyarı olarak gösterdi. Böylece İsviçre maçı 10 kişiyle tamamladı. Hiç böyle bir hakem hatası gördünüz mü? Bizi Messi’den ve futboldan nefret ettirdiniz.”



Mısır milli takımının kalecisi Mustafa Şubayr’ın babasının bu açıklamaları, maçın 69. dakikasında yaşanan tartışmalı olayın ardından geldi. Hakem, Arjantinli Leandro Paredes’e Embolo’ya faul yaptığı gerekçesiyle sarı kart göstermişti; ancak VAR ekibi, cezalandırılan oyuncunun kimliğinin yanlış tespit edildiği gerekçesiyle müdahale etti.

Stadyum ekranından görüntü incelendikten sonra, hakem Paredes’e verilen uyarıyı iptal etti ve rol yapma gerekçesiyle sarı kartı Embolo’ya gösterdi. Bu, ilk yarıda bir uyarı almış olan İsviçreli forvetin ikinci kartı oldu ve skor 1-1 berabereyken 72. dakikada oyundan atıldı.

Karar geniş çapta tartışmalara yol açtı; zira pek çok kişi, video teknolojisinin genellikle ikinci sarı kart durumlarına müdahale etmediğini düşünüyordu. Ancak VAR odası, kuralların hakemin kararını düzeltmek için teknolojinin müdahalesine izin verdiği dört durumdan biri olan “oyuncunun kimliğinin yanlış belirlenmesi” maddesine dayandı.

Karar teknik açıdan kurallara uygun olsa da, zamanlaması ve maçın gidişatına doğrudan etkisi geniş tartışmalara yol açtı; özellikle de İsviçre, maçı on kişiyle tamamlamak zorunda kaldı. Arjantin ise uzatmaların ardından maçı 3-1 kazanarak 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükseldi.

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