İspanyol Xavi Hernandez'in Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilmesi, Hollanda Futbol Federasyonu'nun antrenörlük lisansı edinme koşullarına ilişkin politikasını eleştiren Wesley Sneijder'in kafasında soru işaretleri oluşturdu. Sneijder, antrenörlere yönelik muamelede bariz bir çelişki olduğunu vurguladı.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarda Sneijder, Xavi'nin A, B ve Pro kategorilerindeki antrenörlük lisanslarını yalnızca dört hafta içinde aldığını belirterek, bunun Hollanda Federasyonu'nun daha önce dayattığı koşullar göz önüne alındığında garip bir durum olduğunu söyledi.

Eski Inter Milan yıldızı şunları ifade etti: "Xavi, A, B ve Pro kategorilerindeki antrenörlük lisanslarını dört hafta içinde aldı. Hollanda Futbol Federasyonu'nun kendi gereksinimlerini bile karşılamayan bir antrenörü seçmelerini çok garip buluyorum."

Sneijder ayrıca, Hollanda Federasyonu'nun daha önce kendisine birkaç yıl süren bir eğitim programından geçmesi gerektiğini bildirdiğini belirterek, o dönemde lisans edinme işlemlerinin hızlandırılmasının Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" düzenlemeleri nedeniyle artık mümkün olmadığına dair kendisine açıklama yapıldığını vurguladı.









Eski Hollanda milli oyuncusu, Xavi'nin antrenörlük yeteneklerinden şüphe etmediğinin, ancak Federasyon'un lisans gereksinimlerini ele alış biçimine karşı çıktığının altını çizdi. Özellikle bu konudaki kişisel deneyimi, geniş tecrübeye sahip eski oyunculara daha özel bir destek sağlanmasını talep etmesi nedeniyle Federasyon'la yaşadığı bir anlaşmazlığın ardından 2021 yılında antrenörlük kariyerine son vermesiyle sonuçlanmıştı.

Sneijder şöyle konuştu: "Aynısını Xavi için de, Hollanda Federasyonu için de diliyorum, ama bu durumu garip buluyorum." Ardından UEFA düzenlemeleriyle bağlantılı gerekçeyi reddederek şunları ekledi: "'Karar Avrupa Futbol Federasyonu'ndan' diyorlar. Bu doğru değil."

Böylece Xavi'nin Hollanda Milli Takımı'na teknik direktör olarak getirilmesi, antrenörlük lisanslarının kriterleri ve Hollanda Federasyonu'nun koşullarını farklı antrenörlere uygulamadaki tutarlılığı üzerine tartışmayı yeniden açan bir vesileye dönüştü.



