Schlötterbeck: Medyada Real Madrid ile olan bağlantılarımı takip ediyorum... ama şu anda odak noktam başka

Borussia Dortmund'un Alman savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck, Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun talebi üzerine Real Madrid'in savunmasını güçlendirmek için kulübün radarına girmesiyle ilgili yorumda bulundu.

Mourinho, takımı güçlendirmek ve tekrar şampiyonluk platformuna çıkarmak amacıyla daha fazla transfer yapmaya çalışıyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, son saatlerde herhangi bir değişiklik olmazsa, önümüzdeki birkaç gün içinde İbrahima Konaté, Denzel Dumfries ve Bernardo Silva'nın Kraliyet Takımı'na katılması bekleniyor.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Mourinho, Konaté ve Dumfries transferlerini tamamlamak üzere olmasına rağmen, hem stoper hem de bek pozisyonlarında oynayabilen bir defans oyuncusu daha transfer etmek istiyor.

Yoshko Gvardiol ve Riccardo Calafiori ikilisi, teknik direktör ve Real Madrid yönetiminin en çok tercih ettiği seçenekler arasında yer alıyor. Ancak kulüp, Manchester City ve Arsenal'den bu iki oyuncudan birini transfer etmek için yürütülen görüşmelerin tıkanması durumunda başka seçeneklere de açık.

"Sky Sports"un Almanca versiyonu, Real Madrid'in Schlotterbeck'i unutmadığını, kulübün bir süredir Alman savunmacıyı takip ettiğini ve onu gelecekteki olası transferler listesinde üçüncü seçenek olarak gördüğünü doğruluyor.

Şu anda Dünya Kupası için Almanya milli takımının kampında bulunan oyuncuya, Real Madrid'in ilgisiyle ilgili bir soru yöneltildi.

Borussia Dortmund'un savunma oyuncusu Schlotterbeck, "Real Madrid ile bağlantı mı? Evet, elbette bu tür haberleri medyadan takip ediyorsunuz, ancak temel olarak, birkaç hafta önce de söylediğim gibi, şu anda tüm odak noktam Dünya Kupası ve ilk maç" dedi.

Schlotterbeck, birkaç ay önce Alman kulübüyle sözleşmesini yenilemişti, ancak 50 milyon euro civarında bir bedel karşılığında Bundesliga dışındaki bir kulübe transfer olmasına izin veren bir tazminat maddesi ekleyerek ayrılma kapısını açık bıraktı. Bu durum, Real Madrid'in yönetiminde uzun bir yaz dönemi yaşanacağına işaret ediyor.