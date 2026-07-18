Scherer: Üçüncülük maçı saçma… FIFA, oyunculardan çok kârla ilgileniyor

İngiltere milli takımının eski kaptanı Alan Shearer, her iki takımın da yarı finalde elenmesinin ardından bu akşam Cumartesi günü oynanacak İngiltere-Fransa maçı öncesinde, Dünya Kupası üçüncülük maçını spor açısından anlamsız olarak nitelendirerek eleştirdi.

İngiliz "Daily Mail" gazetesinde yer alan açıklamalarında Shearer, "Dünya Kupası'ndaki üçüncülük maçı saçma bir şey. FIFA, oyuncuların sağlığı ve rahatından çok bahsediyor; ancak turnuvadan elendikten ve şampiyonluğu kazanma şansını yitirdikten sonra, onları üçüncü sıra için 37 ya da 38 dereceye varan sıcaklıkta Miami’ye gidip maç oynamaya zorluyoruz."

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Ve şöyle devam etti: “Bu hiç mantıklı değil. Oyuncular, önemsiz bir maç için üç ya da dört gün daha kalmak yerine, ya ülkelerine dönüyor olmalıydılar ya da çoktan dönmüş ve tatile hazırlanıyor olmalıydılar; bu maçın tek amacı daha fazla kâr elde etmek.”

Şöyle devam etti: “Bunun turnuvayı dünya üçüncüsü olarak bitirmek için bir fırsat olduğunu söylüyorlar. Hayır, size şunu söyleyeyim: Oyuncuların şu anda tek istediği tatile çıkmak ve turnuvadan uzaklaşmak. Tamamen bitkin durumdalar ve 20 yıl sonra geriye dönüp turnuvayı üçüncü ya da dördüncü olarak bitirmekten gurur duyduklarını söylemeyecekler. Bu, hem Fransa hem de İngiltere için saçma bir durum. Ne yazık ki herkes bu maçın ardında yatan gerçeği biliyor ve bu maç iptal edilmeli."

Üçüncülük maçı, Uluslararası Futbol Federasyonu’na (FIFA), organizatörlere ve yayıncı kanallara ek gelir sağlıyor; ayrıca kazanan takım, dördüncü sıradaki takımdan 2 milyon dolar daha fazla ödül alıyor (29 milyon dolar karşı 27 milyon dolar).

Bu, Sherer’in bu maçı eleştirdiği ilk sefer değildi; Fransız “RMC” kanalının aktardığına göre, 2018 Dünya Kupası’nda Belçika ile İngiltere arasında oynanan üçüncülük maçı için de “tam bir saçmalık” demişti.