Schalke taraftarlarına Manchester City'den sonra bir şok daha
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Schalke, Manchester City'ye 7-0'lık gibi ezici bir skorla mağlup oldu.
Almanya'ya evine dönmek isteyen 100 kadar Schalke taraftarı ise dönüş yolunda havaalanında bir şoka daha uğradı.
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Kicker 'da yer alan habere göre evlerine dönmek için havaalanına gelen Schalke taraftarlarını, Borussia Dortmund logolu uçak karşıladı.
Eurowings Havayolları basın sözcüsü Florian Gränzdörffer, bu olayı 'tesadüf' olarak nitelendirdi ve uçuşlarda kullanılan sıradan bir uçak olduğunu belirtti.
Borussia Dortmund logolu uçağın birçok uçuş trafiğinde kullanıldığı ve Stockholm-Dusseldorf, Dusseldorf-Lanzarote seferlerinde yer aldığı açıklandı.
Gränzdörffer, olayın Schalke taraftarı için kolay olmadığını göz önünde bulundurarak, "Elbette yolcuların hassasiyetini anlıyoruz. Ancak bu olaya esprili bir şekilde yaklaşmak gerek." dedi.