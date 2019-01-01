Schalke taraftarlarına Manchester City'den sonra bir şok daha

Manchester City'e 7-0 mağlup olan Schalke taraftarları, maç sonrası Borussia Dortmund'un uçağıyla dönmek zorunda kaldı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda , 'ye 7-0'lık gibi ezici bir skorla mağlup oldu.

'ya evine dönmek isteyen 100 kadar Schalke taraftarı ise dönüş yolunda havaalanında bir şoka daha uğradı.

Kicker 'da yer alan habere göre evlerine dönmek için havaalanına gelen Schalke taraftarlarını, logolu uçak karşıladı.

Eurowings Havayolları basın sözcüsü Florian Gränzdörffer, bu olayı 'tesadüf' olarak nitelendirdi ve uçuşlarda kullanılan sıradan bir uçak olduğunu belirtti.

Borussia Dortmund logolu uçağın birçok uçuş trafiğinde kullanıldığı ve Stockholm-Dusseldorf, Dusseldorf-Lanzarote seferlerinde yer aldığı açıklandı.

Gränzdörffer, olayın Schalke taraftarı için kolay olmadığını göz önünde bulundurarak, "Elbette yolcuların hassasiyetini anlıyoruz. Ancak bu olaya esprili bir şekilde yaklaşmak gerek." dedi.