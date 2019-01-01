Schalke sportif direktörü: Konoplyanka için Beşiktaş ile görüşüyoruz

Schalke 04 Sportif Direktörü Jochen Schneider, Yevhen Konoplyanka transferi için Beşiktaş ile görüştüklerini doğruladı.

Hem 'nin hem de Beşiktaş'ın gündemine gelen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yevhen Konoplyanka ile ilgili 04 Sportif Direktörü Jochen Schneider açıklama yaptı.

WAZ gazetesinde yer alan habere göre Jochen Schneider, Ukraynalı futbolcunun transferi konusunda Beşiktaş ile görüşmelerin devam ettiğini ancak henüz bir anlaşma sağlanmadığını söyledi.

'nın en büyük yerel gazetelerinden biri olan WAZ'daki haberin devamında, Schneider'in yalnızca transferler tamamlandığı zaman basınla konuştuğu bilgisine yer verildi.

Dnipro ve takımlarında da oynayan Konoplyanka, geçtiğimiz sezon 'da çıktığı 13 maçta 1 kez ağları havalandırdı.