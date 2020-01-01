Schalke ile kiralık sözleşmesi sona eren Juan Miranda, Barcelona'ya geri döndü
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Barcelona, iki yıllığına Schalke 04'e kiraladığı Juan Miranda'nın sözleşmesinin ikinci sezona devam etmemesi konusunda Alman kulübüyle anlaştıklarını açıkladı.
Bu sezon Schalke'de 11 maçta toplam 781 dakika süre bulabilen Miranda böylece bir sezonun ardından Barça'ya geri dönmüş oldu.
2014 yılında Real Betis'ten Barça'ya transfer olan Miranda, 2018-19 sezonunda ise ilk defa A takıma çıkmıştı.
Katalan kulübündeki ilk maçına Ekim 2018'de Kral Kupası'nda çıkan Miranda, ligde birkaç kez A takımın maç kadrosuna girebilirken, Şampiyonlar Ligi'nde de Tottenham Hotspur'a karşı kadroda yer almıştı.