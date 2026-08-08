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"Schalke Günü"nde dokuz gollü çılgınlık: Königsblau U23, Regionalliga'da inanılmaz bir geri dönüşe imza attı

Regionalliga
FC Bocholt - Schalke 04 II
FC Bocholt
Schalke 04 II

100 bin taraftar Gelsenkirchen’de profesyonel takımla birlikte Bundesliga’ya dönüşe hazırlanırken, Schalke’nin ikinci takımı da Bocholt’ta Regionalliga West’te muhteşem bir maça imza attı.

Hünting'de henüz ilk 15 dakika dolmadan, FCB'nin fırtına gibi başlayan ev sahibi ekibi Schalke II karşısında tam 4-0 öne geçti. Stipe Batarilo'nun ortası ve Malek Fakhro'nun kafa vuruşundan oluşan kombinasyon, henüz sekiz dakika bile dolmadan 2-0'ı getirdi. Lennart Garlipp, Fakhro'nun hazırladığı pozisyonda farkı artırdı; böylece Fakhro yalnızca 10 dakikayı biraz aşkın sürede üç gol katkısı üretmiş oldu. Kilian Zaruba da kafa vuruşuyla skoru 4-0 yaptı (15.).

Schalke'nin tabelaya yazılması ise devre arasından hemen öncesine kadar sürdü. Jean-Paul Ndiaye şimdilik teselli golünü kaydetti (41.). Ancak 19 yaşındaki oyuncu, ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra bir kez daha vurunca ev sahibi ekip giderek daha fazla bocalamaya başladı.

"Kaybedecek bir şeyin var. Schalke'nin ise kazanacak bir şeyi var" diyen Bocholt Teknik Direktörü Guerino Capretti, oyundaki değişen dinamiği FuPa'ya böyle özetledi.

FCB, 4-5'te penaltıyı kaçırdı - Schalke'nin profesyonelleri net şekilde kaybetti

Yassin Ben Balla'nın faul penaltısından attığı golle Schalke farkı bire indirdi (80.); bundan önce ise Fakhro, ev sahibi ekip adına olası 5-2 için direkte kalmıştı. Kısa süre sonra Anas Bouda konuk ekip adına eşitliği sağladı (83.), uzatma dakikalarında da Malik Tubic, son hattında giderek daha da panikleyen bir FCB karşısında skoru 4-5'e getirdi (90+2).

Yine de ev sahibi ekip sahadan mağlup ayrılmak zorunda değildi: Uzatmanın dördüncü dakikasında Bocholt lehine faul penaltısı verildi, ancak Stipe Batarilo yalnızca direği vurdu.

Regionalliga
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Schalke 04 II
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Mönchengladbach II
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FC Bocholt
BCT

"Her golle birlikte elbette daha fazla enerji kazanıyorsun ve aynı zamanda bunu gerçekten hâlâ çevirebileceğine dair umudun artıyor" diyen Schalke Teknik Direktörü Jakob Fimpel, çılgın maçı böyle özetledi ve takımına "müthiş bir karakter" notunu düştü.

Ancak benzer ölçüde olumlu bir sonuç profesyonellere nasip olmadı. Bundesliga'nın yeni ekibi, kapalı gişe oynanan arenada, resmi sezon açılışı kapsamında "Schalke-Tach" başlığı altında Atalanta Bergamo'ya karşı oynadığı hazırlık maçını 0-3 kaybetti.

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