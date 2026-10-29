Ne olmuştu? İlk yarının sonlarına doğru Hwang, Dynamo savunmacısı Friedrich Müller ile girdiği koşu mücadelesinin ardından yerde kaldı ve hakem Wolfgang Haslberger'in faul kararı vermesini bekledi.

Ancak düdük çalmayınca Schalke'nin hücum oyuncusu öfkelendi. Kısa süre saha dışında tedavi görmesi de gereken Hwang, ardından bir an önce sahaya dönmek istedi. Sabırsızlanan Hwang, önce dördüncü hakemi, sonra da S04'ün fizyoterapistlerinden birini kenara itti. Fizyoterapist ise Güney Koreli oyuncuyu yalnızca sakinleştirmeye çalışıyordu.

Schalke Teknik Direktörü Miron Muslic, maçın ardından yaşanan olayın konuşulması gerektiğini vurgulayarak, "Hwang'ın yaptığını gördüm, hoşuma gitmedi. Bunu konuşacağız" dedi. Ancak Muslic, hakemin düdük çalmamasına Hwang'ın tepki göstermekte haklı olduğunu düşündüğünü de belirtti: "Bence net bir fauldü."

Hee-chan Hwang, Schalke'de henüz bekleneni veremedi

Schalke Hwang'ı geride kalan yaz transfer döneminin bitimine kısa süre kala kadrosuna katmış ve Wolverhampton Wanderers'tan bir yıllığına kiralamıştı. 30 yaşındaki oyuncu, Schalke'de şu ana kadar beklentileri karşılayamadı; tüm kulvarlarda çıktığı altı maçta yalnızca bir asist yaptı. Daha önce Almanya'da Hamburger SV (2018/19) ve RB Leipzig (2020/21) formalarını da giyen Güney Koreli millî futbolcu, Dresden'de üst üste ikinci kez ilk 11'de yer aldı.

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S04 için ikinci ligin 15. sırasındaki takımın sahasında alınan 2-0'lık yenilgi, zorlu bir dönemde gelen yeni bir darbe oldu. Bundesliga'ya yükselen Schalke, eylül ortasından bu yana galibiyet alamıyor. Union Berlin deplasmanındaki 3-1'lik galibiyet de o zamana kadar bu sezon elde ettiği tek galibiyetti. Schalke, son beş maçında üç mağlubiyet ve iki beraberlik aldı; ligde ise küme düşme play-off'u anlamına gelen 16. sırada yer alıyor.

Schalke 04 gol sıkıntısını nasıl aşacak?

Üstelik S04, Union karşısındaki 3-1'lik galibiyetten bu yana çıktığı beş resmî maçta yalnızca bir gol atabildi. Muslic, "Forvetleri savunmam gerekiyor. Takım olarak pozisyonları daha iyi hazırlamalıyız" dedi. 44 yaşındaki teknik adam, takımın hücum oyuncularının "fırsatları kaçırabilecekleri" noktaya gelmesi gerektiğini belirterek, "O zaman oyunun içinde olduğumuzu kesin olarak bilirim" diye konuştu.

Schalke, cumartesi günü Bundesliga'nın 8. haftasında RB Leipzig'i Gelsenkirchen'de ağırladığında daha iyisini yapma fırsatı bulacak. Sekiz gün sonra ise S04, TSG Hoffenheim'a konuk olacak; ardından bir sonraki millî maç arası başlayacak.