Bayern Münih, bu Cumartesi akşamı sahasında karşılaştığı Schalke ile golsüz berabere kalarak (0-0) Almanya Ligi'nin liderliğini kaybetti. Yeni yükselen ekip bu maçta yalnızca değerli bir puan kapmakla kalmadı, aynı zamanda Bavyera devinin iki tarihi serisine de son verdi.

"Sky Sports" sitesine göre Bayern Münih, Bundesliga'da Şubat 2025'ten bu yana ilk kez bir maçta fileleri sarsmayı başaramadı ve uzun süredir oturduğu liderlik koltuğundan indi. Bavyera ekibi, (2024-2025) sezonunun ikinci haftasından bu yana ilk kez liderliği kaybetti.

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Almanya Ligi'nde üst üste 67 hafta boyunca Bayern, liderlikte mutlak hâkimiyetini eşi görülmemiş bir rekorla sürdürmüştü. Vincent Kompany yönetimindeki ekip, Kasım 2025'te Freiburg karşısında oynadığı maçta önceki rekoru (yine 1973-1974 sezonundan beri Bayern adına kayıtlı olan üst üste 43 hafta) kırmıştı. İşin ilginç yanı, ikinci haftanın sona ermesinin ardından tam da Freiburg'un zirveye oturmuş olmasıdır.

Schalke karşısındaki bu beraberlikle Bayern Münih, puan tablosunda geçici olarak dördüncü sıraya geriledi. Bavyera ekibi, bir sonraki deplasman maçında yeniden çıkış yoluna dönmeyi hedefliyor. Bu maçta Saarland bölgesinde, Borussia Mönchengladbach karşısında üst üste ikinci galibiyetini alarak coşan yeni yükselen ekip Elversberg'e konuk olacak.