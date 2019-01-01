Schalke 04'ün Türk yıldızı Ahmed Kutucu kimdir?

Alman ekibi Schalke 04 ve Türkiye U19 Milli Takımı'nda forma giyen genç oyuncu Ahmed Kutucu'yu yakından tanıyalım...

Schalke 04'te forma giyen ve hakkında "Yeni Mesut Özil" benzetmeleri yapılan Türk oyuncunun performansı Alman basınının dilinden düşmüyor. Peki Ahmed Kutucu kimdir?

Ahmed Kutucu kimdir?

1 Mart 2000 yılında Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya gelen Ahmed Kutucu, Schalke 04'te orta saha ve santrfor bölgesinde görev yapıyor.

Futbol kariyerine 2006 yılında Rot-Weiss Essen ekibinin altyapısında başlayan genç futbolcu, 2011 yılında Schalke 04'ün altyapısına transfer oldu.

Schalke 04 tarafından yapılan açıklama ile genç oyuncuyla 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

11 Aralık 2018'de kariyerinin ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova karşısında çıktı. Bundesliga'da resmi olarak forma giydiği ilk maçta, Stuttgart'a karşı gol atma başarısı gösterdi. Bundesliga'nın 21. haftasında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşan ve sahadan 3-1 mağlup ayrılan Schalke 04'ün tek golünü de 19 yaşındaki genç oyuncu attı.

Türkiye U19 Milli Takımı'nda forma giyen Kutucu, Hindistan'da düzenlenen 2017 FIFA U17 Dünya Kupası'nda ilk grup maçında Yeni Zelanda'ya karşı açılış golünü kaydetti. Kırmızı beyazlı formayla, 2018 yılında Finlandiya'da düzenlenen UEFA U19 Avrupa Şampiyonası'nda da forma giydi.

Genç oyuncu için Alman basınında, "Yeni Mesut Özil" benzetmeleri yapılıyor.