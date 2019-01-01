Schalke 04 - Manchester City: Muhtemel 11'ler, sakat cezalı oyuncular, maç saati, yayın bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile Manchester City arasında oynanacak dev maç öncesi bilmeniz gerekenler burada...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman ekibi Schalke 04, İngiliz devi Manchester City'yi konuk ediyor.

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Bundesliga'da kötü bir sezon geçiren ve tehlike bölgesinin iki sıra üzerinde bulunan Schalke, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı D Grubu'nu 11 puanla ikinci sırada bitirerek son 16 vizesi aldı. Ligde son 4 maçtır kazanamayan mavi-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 6 maçtan yalnızca 1 yenilgiyle ayrıldı. Schalke, Galatasaray'la deplasmanda oynadığı maçtan 0-0'lık eşitlikle dönerken evinde sarı-kırmızılıları 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Premier Lig'de Liverpool ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City ise Şampiyonlar Ligi F Grubu'nu 13 puanla lider tamamlayarak son 16 vizesini aldı. Devler Ligi'ne geçen sezon çeyrek final turunda veda eden Pep Guardiola'nın ekibi bu sezon zaferi arzuluyor.

Schalke 04 - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

20 Şubat Çarşamba günü Veltins Arena'da oynanacak Schalke - Manchester City karşılaşması TSİ 23:00'te başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Takım Haberleri: Sakat - cezalı oyuncular

Alman ekibi Schalke'de sakat oyuncuların eksikliği teknik ekibi düşündürüyor. Breel Embolo başta olmak üzere Alessandro Schöpf ve Steven Skrzybski'yi sakatlık nedeniyle bu maçta oynatamayacak olan Schalke'de Stambouli'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Öte yandan Stambouli ile Rudy bu maçta sarı kart görmeleri durumunda rövanşta forma giyemeyecekler.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Schalke maçının kadrosuna sakatlıklarından dolayı Bravo, John Stones, Gabriel Jesus, Benjamin Mendy ve Fabian Delph'i dahil etmedi. Sakatlıktan dönen Vincent Kompany ise kafilede kendisine yer buldu.

Manchester City'de Nicolas Otamendi, Sergio Agüero ve Fernandinho bu maçta sarı kart görürse rövanşta görev yapamayacak.

Muhtemel 11'ler

Schalke 04: Fahrmann; Sane, Nastasic, Oczipka, Caligiuri; Rudy, Bentaleb, McKennie, Uth, Konoplyanka; Burgstaller

Manchester City: Ederson; Otamendi, Laporte, Walker, Zinchenko; Fernandinho, David Silva, De Bruyne; Bernardo Silva, Raheem Sterling, Sergio Agüero