Schalke 04 Doğu Avrupa'da artan gerilimin ardından formasının ana sponsoru olan Rus şirketi Gazprom ile yollarını ayırma kararı aldı.

Bundesliga 2'de yer alan köklü Alman ekibi Rus birliklerinin Ukrayna topraklarında ilerlemesinin ardından formalarında Gazprom ismine yer vermeyeceklerini açıkladı.

Mit Blick auf die Ereignisse, Entwicklung und Zuspitzung der vergangenen Tage: #S04 nimmt GAZPROM-Schriftzug von Trikots. — FC Schalke 04 (@s04) February 24, 2022

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın dostu olan ve Schalke 04 ile Gazprom arasındaki anlaşmada köprü görevi gören yönetim kurulu üyesi Matthias Warnig alınan bu kararın ardından yönetim kurulundan istifa etti.

Ne söylendi?

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Son birkaç gündür gelişen olaylar göz önüne alındığında Schalke 04 yönetimi, formalardaki Gazprom yazısını kaldırmaya karar verdi. Gazprom Almanya ile bu konuda yapılan görüşmeler devam ederken, formada kulübün ismi yer alacak.

Zirve takibi sürüyor

Yönetim kurulunda Gazprom'un temsilcisi olarak yer alan Matthias Warnig'in ayrılığına ilişkin açıklamada ise bu ayrılık kararının Warnig'den geldiği kaydedildi.

2019'dan bu yana Gazprom'u temsilen yönetim kurulunda yer alan Warnig'in ve Gazprom'un ayrılığının ardından Schalke'nin bu maddi kaybı nasıl gidereceği de şimdiden merak konusu oldu.

Bundesliga 2'de geride kalan 23 maç sonunda 40 puanla beşinci sırada yer alan Schalke 04, lider Werder Bremen'in iki puan gerisinde yer alıyor.

Kadrosunda Amine Harit ve Matija Nastasic gibi değerli isimleri bulunduran Schalke'nin teknik direktörlüğünü ise 43 yaşındaki Yunan çalıştırıcı Dimitrios Grammozis yapıyor.

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