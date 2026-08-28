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VELTINS-Arena
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Schalke 04 - Elversberg maçı biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Schalke 04
Elversberg
Bundesliga

Schalke 04, Bundesliga'da Elversberg ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Schalke 04, 20 Eylül 2026 Pazar günü Gelsenkirchen'deki VELTINS-Arena'da Elversberg'i konuk edecek.

İki takımın Nisan 2026'daki son karşılaşmasında Schalke, deplasmanda Elversberg karşısında 2-1'lik zorlu bir galibiyet aldı. İç saha avantajını elinde bulunduran Schalke, kendi sahasında üç puanı almak için coşkulu taraftar desteğini kullanmaya çalışacak.

GOAL, Schalke 04 - Elversberg maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, bilet edinmeye dair bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Schalke 04 - Elversberg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Schalke 04 - Elversberg karşılaşması, Gelsenkirchen'deki VELTINS-Arena'da oynanacak ve bu Bundesliga maç haftası için başlangıç saati planlandı.

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Bundesliga - Hafta 4
VELTINS-Arena

Schalke 04 - Elversberg Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Gelsenkirchen'deki VELTINS-Arena'da oynanacak Schalke 04 - Elversberg Bundesliga maçı için bilet satın almanın birkaç yolu var:

  • FC Schalke 04 Resmi Bilet Mağazası (Birincil ev sahibi takım biletleri): FC Schalke 04'ün resmi çevrimiçi bilet mağazası, VELTINS-Arena'daki maçlar için ev sahibi takım biletlerini satın almanın temel seçeneğidir. Biletler genellikle önce Schalke kulüp üyeleri için satışa çıkar, kalan koltuk olması halinde ardından genel satışa sunulur.
  • S04 Ticketbörse (Resmi yeniden satış pazarı): Ana platformdaki standart koltuklar tükenirse, Schalke Ticketbörse adlı resmi bir ikincil pazar işletiyor. Maça katılamayan kombine sahipleri, koltuklarını burada güvenli şekilde ve nominal değer üzerinden yeniden satışa çıkarıyor.
  • SV Elversberg Resmi Bilet Mağazası (Deplasman taraftarları): Deplasman tribününde oturmak isteyen taraftarlar, biletlerini doğrudan SV Elversberg'in resmi bilet portalı üzerinden satın almak zorunda. Bu deplasman tribünü kontenjanları, Elversberg'in taraftar ve üye önceliklerine göre dağıtılıyor.
  • İkincil bilet platformları (Alternatif yeniden satış): StubHub gibi üçüncü taraf pazar yerlerinde yeniden satış biletleri listelenir. İkincil pazardaki fiyatlar çoğu zaman talebe göre değişir ve resmi nominal değerin üzerine çıkabilir.

Schalke 04 - Elversberg Bundesliga biletleri ne kadar?

Schalke 04 - Elversberg maçı için bilet fiyatları, biletleri resmi kulüp kanalları üzerinden almanıza ya da ikincil piyasadan yeniden satış bileti satın almanıza bağlı olarak önemli ölçüde değişiyor:

  • Ayakta biletler (Stehplatz): VELTINS-Arena'da resmi nominal değer üzerinden ayakta izleme alanı biletleri genellikle 15 € ile 20 € arasında.
  • Standart oturma biletleri (Sitzplatz): Normal 1'den 4'e kadar kategori oturma biletleri, koltuk konumu ve stadyum katmanına bağlı olarak 26 € ile 62 € arasında değişiyor.
  • Resmi ikincil pazar (S04 Ticketbörse): Schalke'nin resmi bilet değişim platformu üzerinden satılan yeniden satış biletleri, kesin olarak orijinal nominal değerle sınırlandığı için 15 € ile 62 € aralığında bir ücret bekleyin.
  • Üçüncü taraf yeniden satış platformları: StubHub gibi ikincil pazar yerlerinde bilet fiyatları talebe göre değişir ve genellikle 53 € ile 150 €+ arasında olur.

Schalke 04 - Elversberg Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Schalke 04 - Elversberg form durumu

Schalke 04, son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. En son maçında 24 Ağustos'ta DFB-Pokal'da Hallescher FC'yi 2-5 mağlup etti ve bu sonuç uzatma süresi gerektirdi. Schalke, bundan önce sezon öncesi hazırlık maçlarında Real Madrid ve Atalanta'ya karşı üst üste 0-3 mağlubiyet yaşamıştı. Üç galibiyetini ise Hessen Kassel (5-0), Fagiano Okayama FC (3-1) ve Halle'deki kupa eşleşmesinde aldı. Bu beş maçta Schalke 10 gol attı ve 14 gol yedi.

Elversberg ise bu maça son beş karşılaşmasında aldığı dört galibiyet ve bir beraberlikle geliyor. 22 Ağustos'ta DFB-Pokal'da MSV Duisburg'u 3-1 yendi ve bunu Strasbourg karşısında alınan 5-2'lik galibiyet ile Lorient'e karşı elde edilen 4-1'lik zaferin de yer aldığı bir serinin ardından yaptı. Puan kaybettiği tek maç, Mallorca ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma oldu. Elversberg bu beş maçta 14 gol attı ve beş gol yedi; bu da hücumda güçlü formda olan bir takıma işaret ediyor.

S04

S04 - Form

OKA
K3-1
HES
K0-5
ATA
K0-3
RMA
K0-3
HAL
K2-5
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
2/5
ELV

ELV - Form

NEC
K0-1
STR
K5-2
MLL
B1-1
FCL
K4-1
DUI
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
14/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Schalke 04 - Elversberg: Son kafa kafaya maç karnesi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 12 Nisan 2026'da oynandı; Elversberg, 2. Bundesliga'da Schalke'yi ağırladı ve maçı 1-2 kaybetti. Son beş kafa kafaya maçta Schalke üç kez kazanırken, bir maç berabere bitti ve bir kez de Elversberg galip geldi. Schalke ayrıca 8 Kasım 2025'te sahasında 1-0 kazandı. Elversberg'in bu serideki tek galibiyeti ise Mayıs 2025'te iç sahada Schalke'yi 1-2 mağlup ettiği maçta geldi. İki kulüp bu beş karşılaşmada toplam 11 gol attı.

Kafa Kafaya

Schalke 04ÇizimElversberg
3
1
1
Bundesliga II
Elversberg badge
Elversberg
ELV
1
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
2
MS
Bundesliga II
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
MS
Bundesliga II
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
Elversberg badge
Elversberg
ELV
2
MS
Bundesliga II
Elversberg badge
Elversberg
ELV
1
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
4
MS
Bundesliga II
Elversberg badge
Elversberg
ELV
1
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
MS
9Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5

Schalke 04 - Elversberg puan durumu

Bundesliga puan tablosunda Schalke 04 şu anda 15. sırada yer alırken, Elversberg yedinci basamakta bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Bayern MünihBayern MünihFCB
110051+43
K
2
AugsburgAugsburgFCA
00000000
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
4
DortmundDortmundBVB
00000000
5
MönchengladbachMönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC KölnFC KölnKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100115-40
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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