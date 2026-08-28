Schalke 04, 20 Eylül 2026 Pazar günü Gelsenkirchen'deki VELTINS-Arena'da Elversberg'i konuk edecek.

İki takımın Nisan 2026'daki son karşılaşmasında Schalke, deplasmanda Elversberg karşısında 2-1'lik zorlu bir galibiyet aldı. İç saha avantajını elinde bulunduran Schalke, kendi sahasında üç puanı almak için coşkulu taraftar desteğini kullanmaya çalışacak.

GOAL, Schalke 04 - Elversberg maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, bilet edinmeye dair bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Schalke 04 - Elversberg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Schalke 04 - Elversberg karşılaşması, Gelsenkirchen'deki VELTINS-Arena'da oynanacak ve bu Bundesliga maç haftası için başlangıç saati planlandı.

Bundesliga - Hafta 4 20 Eyl 2026 - 11:30 VELTINS-Arena

Schalke 04 - Elversberg Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Gelsenkirchen'deki VELTINS-Arena'da oynanacak Schalke 04 - Elversberg Bundesliga maçı için bilet satın almanın birkaç yolu var:

FC Schalke 04 Resmi Bilet Mağazası (Birincil ev sahibi takım biletleri): FC Schalke 04'ün resmi çevrimiçi bilet mağazası, VELTINS-Arena'daki maçlar için ev sahibi takım biletlerini satın almanın temel seçeneğidir. Biletler genellikle önce Schalke kulüp üyeleri için satışa çıkar, kalan koltuk olması halinde ardından genel satışa sunulur.

S04 Ticketbörse (Resmi yeniden satış pazarı): Ana platformdaki standart koltuklar tükenirse, Schalke Ticketbörse adlı resmi bir ikincil pazar işletiyor. Maça katılamayan kombine sahipleri, koltuklarını burada güvenli şekilde ve nominal değer üzerinden yeniden satışa çıkarıyor.

SV Elversberg Resmi Bilet Mağazası (Deplasman taraftarları): Deplasman tribününde oturmak isteyen taraftarlar, biletlerini doğrudan SV Elversberg'in resmi bilet portalı üzerinden satın almak zorunda. Bu deplasman tribünü kontenjanları, Elversberg'in taraftar ve üye önceliklerine göre dağıtılıyor.

İkincil bilet platformları (Alternatif yeniden satış): StubHub gibi üçüncü taraf pazar yerlerinde yeniden satış biletleri listelenir. İkincil pazardaki fiyatlar çoğu zaman talebe göre değişir ve resmi nominal değerin üzerine çıkabilir.

Schalke 04 - Elversberg Bundesliga biletleri ne kadar?

Schalke 04 - Elversberg maçı için bilet fiyatları, biletleri resmi kulüp kanalları üzerinden almanıza ya da ikincil piyasadan yeniden satış bileti satın almanıza bağlı olarak önemli ölçüde değişiyor:

Ayakta biletler (Stehplatz): VELTINS-Arena'da resmi nominal değer üzerinden ayakta izleme alanı biletleri genellikle 15 € ile 20 € arasında.

Standart oturma biletleri (Sitzplatz): Normal 1'den 4'e kadar kategori oturma biletleri, koltuk konumu ve stadyum katmanına bağlı olarak 26 € ile 62 € arasında değişiyor.

Resmi ikincil pazar (S04 Ticketbörse): Schalke'nin resmi bilet değişim platformu üzerinden satılan yeniden satış biletleri, kesin olarak orijinal nominal değerle sınırlandığı için 15 € ile 62 € aralığında bir ücret bekleyin.

Üçüncü taraf yeniden satış platformları: StubHub gibi ikincil pazar yerlerinde bilet fiyatları talebe göre değişir ve genellikle 53 € ile 150 €+ arasında olur.

Schalke 04 - Elversberg Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Schalke 04 - Elversberg form durumu

Schalke 04, son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. En son maçında 24 Ağustos'ta DFB-Pokal'da Hallescher FC'yi 2-5 mağlup etti ve bu sonuç uzatma süresi gerektirdi. Schalke, bundan önce sezon öncesi hazırlık maçlarında Real Madrid ve Atalanta'ya karşı üst üste 0-3 mağlubiyet yaşamıştı. Üç galibiyetini ise Hessen Kassel (5-0), Fagiano Okayama FC (3-1) ve Halle'deki kupa eşleşmesinde aldı. Bu beş maçta Schalke 10 gol attı ve 14 gol yedi.

Elversberg ise bu maça son beş karşılaşmasında aldığı dört galibiyet ve bir beraberlikle geliyor. 22 Ağustos'ta DFB-Pokal'da MSV Duisburg'u 3-1 yendi ve bunu Strasbourg karşısında alınan 5-2'lik galibiyet ile Lorient'e karşı elde edilen 4-1'lik zaferin de yer aldığı bir serinin ardından yaptı. Puan kaybettiği tek maç, Mallorca ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma oldu. Elversberg bu beş maçta 14 gol attı ve beş gol yedi; bu da hücumda güçlü formda olan bir takıma işaret ediyor.

Schalke 04 - Elversberg: Son kafa kafaya maç karnesi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 12 Nisan 2026'da oynandı; Elversberg, 2. Bundesliga'da Schalke'yi ağırladı ve maçı 1-2 kaybetti. Son beş kafa kafaya maçta Schalke üç kez kazanırken, bir maç berabere bitti ve bir kez de Elversberg galip geldi. Schalke ayrıca 8 Kasım 2025'te sahasında 1-0 kazandı. Elversberg'in bu serideki tek galibiyeti ise Mayıs 2025'te iç sahada Schalke'yi 1-2 mağlup ettiği maçta geldi. İki kulüp bu beş karşılaşmada toplam 11 gol attı.

Schalke 04 - Elversberg puan durumu

Bundesliga puan tablosunda Schalke 04 şu anda 15. sırada yer alırken, Elversberg yedinci basamakta bulunuyor.