Schalke 04 dördüncü hocasını da kovarak Bundesliga rekorunu ele geçirdi

Bundesliga'da son sırada yer alan Schalke 04 Christian Gross ile yollarını ayırdı. Schalke bir sezonda beş hocayla çalışan ilk takım olacak.

Bundesliga'da oynadığı 23 karşılaşmada bir galibiyette kalan ve ligin dibine demir atan Schalke 04'te teknik direktör Christian Gross ve teknik heyetle yollar ayrıldı.

Schalke 04'ten yapılan açıklamada takımın altyapı direktörü Peter Knabel'in sportif ekibin başına geçeceği ancak yeni teknik direktörün henüz netleşmediği ifade edildi.

Bu sezon David Wagner, Manuel Baum, Huub Stevens ve Christian Gross ile çalışan Schalke 04 böylece bir sezonda beş farklı teknik adamla çalışaran ilk Bundesliga takımı olarak tarihe geçecek.

Pandemi nedeniyle futbola verilen aradan oldukça kötü dönen ve oynadığı son 39 lig karşılaşmasında sadece bir galibiyet alabilen Schalke 04 Bundesliga'da dokuz puanla son sırada yer alıyor.