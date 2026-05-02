Schalke 04, Bundesliga'ya yükseldi ve Sven Mislintat'ın sorunlarını daha da artırdı

Schalke 04, Cumartesi akşamı Bundesliga'ya yükseldi. Gelsenkirchen ekibi, Fortuna Düsseldorf'u 1-0 mağlup etti ve şu anda üçüncü sırada yer alan Hannover 96'nın puanını yakalaması artık imkansız hale geldi. Düsseldorf için ise sorunlar büyük: Teknik direktör Sven Mislintat'ın kulübü, küme düşme mücadelesinde çok pahalıya mal olan bir yenilgiye uğradı.

Schalke, 2023'te 2. Bundesliga'ya düşmüş ve orada birkaç zorlu yıl geçirmişti. Hatta bir ara üçüncü lige düşme tehlikesi bile vardı, ancak Schalke bunu önlemeyi başardı.

Bu sezon ise her şey farklı. Teknik direktör Youri Mulder'in kulübü mükemmel bir sezon geçiriyor ve Cumartesi günü pastanın üzerine çok tatlı bir kiraz koymayı başardı.

Üç yıl sonra Bundesliga'ya dönmek için galibiyet gerekliydi ve maçın 15. dakikasında kurtarıcı ilk gol geldi. Kaptan Kenan Karaman, bir rakibinden gelen topu ayağına aldı ve şutunu attı: 1-0.

Adil Aouchiche ile 2-0'a çok yaklaşıldı, ancak onun kavisli şutu direkten geri döndü. Düsseldorf ilk yarıda etkisizdi. İkinci yarıda Schalke kalecisi Loris Karius birkaç kez sınandı ve eski Liverpool oyuncusu bu sınavları başarıyla geçti.

Schalke galibiyeti elinden kaçırmadı ve maçın ardından büyük bir kutlama yaptı. Düsseldorf'ta ise kutlama havası hiç yok. Bu kulüp 34 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor, ancak 33 puanda bulunan takipçileri FC Magdeburg ve Greuther Fürth'ün bir maçı eksik.