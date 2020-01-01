Almanya Kupası

Schalke 04 - Bayern Münih: Saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler

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Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Schalke 04 ve Bayern Münih, Almanya Kupası'nda çeyrek final turunda karşı karşıya geliyor.

Almanya Kupası çeyrek finalinde Schalke 04 ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor.

VELTINS-Arena'da oynanacak ve saat 22:45'te başlayacak karşılaşmada hakem Tobias Stieler düdük çalacak.

Zorlu mücadele Spor SMART ve Nesine.com üzerinden canlı yayınlanacak.

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    Maç Schalke 04 - Bayern Münih
    Tarih 3 Mart Salı
    Saat 22:45

    TV & İnternet Yayını

    TV Yayını Spor SMART
    İnternet yayını Nesine.com

    Muhtemel 11'ler

    Ev sahibi Schalke'de Benjamin Stambouli, Salif Sane, Daniel Caligiuri, Juan Miranda, Omar Mascarell, Suat Serdar ve Ozan Kabak'ın sakatlıkları bulunuyor.

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    Bayern Münih cephesinde ise Lucas Hernandez, Kingsley Coman, Robert Lewandowski, Ivan Perisic ve Niklas Süle zorlu mücadelede görev yapamayacak. Jerome Boateng'in durumu belirsizliğini korurken tecrübeli futbolcunun oynayamaması durumunda sahalara geri dönen Javi Martinez'in şans bulması bekleniyor.

    Schalke 04: Nübel, Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka, McKennie, Boujellab, Raman, Schöpf, Harit, Gregoritsch.

    Bayern Münih: Neuer, Pavard, Martinez, Alaba, Davies, Kimmich, Thiago, Gnabry, Müller, Coutinho, Zirkzee.

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