Schalke 04 - Bayern Münih: Saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler
Almanya Kupası çeyrek finalinde Schalke 04 ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor.
VELTINS-Arena'da oynanacak ve saat 22:45'te başlayacak karşılaşmada hakem Tobias Stieler düdük çalacak.
Zorlu mücadele Spor SMART ve Nesine.com üzerinden canlı yayınlanacak.
|Maç
|Schalke 04 - Bayern Münih
|Tarih
|3 Mart Salı
|Saat
|22:45
TV & İnternet Yayını
|TV Yayını
|Spor SMART
|İnternet yayını
|Nesine.com
Muhtemel 11'ler
Ev sahibi Schalke'de Benjamin Stambouli, Salif Sane, Daniel Caligiuri, Juan Miranda, Omar Mascarell, Suat Serdar ve Ozan Kabak'ın sakatlıkları bulunuyor.
Bayern Münih cephesinde ise Lucas Hernandez, Kingsley Coman, Robert Lewandowski, Ivan Perisic ve Niklas Süle zorlu mücadelede görev yapamayacak. Jerome Boateng'in durumu belirsizliğini korurken tecrübeli futbolcunun oynayamaması durumunda sahalara geri dönen Javi Martinez'in şans bulması bekleniyor.
Schalke 04: Nübel, Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka, McKennie, Boujellab, Raman, Schöpf, Harit, Gregoritsch.
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Martinez, Alaba, Davies, Kimmich, Thiago, Gnabry, Müller, Coutinho, Zirkzee.